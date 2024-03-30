“نعمل على بقاء تشافي” .. برشلونة يعلن النبأ السعيد لجماهيره!

برشلونة يعمل على استمرار تشافي...

كشف رافا يوستي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، أنه يحاول العمل على اقناع تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني، بتغيير موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق.

وكان تشافي، قد أعلن في نهاية يناير الماضي، رحيله عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بسبب تراجع النتائج، ومنذ ذلك الحين لم يخسر الفريق الكتالوني أي مباراة من الـ 11 الذي لعبهم في كافة المسابقات.

وتحسنت نتائج البلوجرانا، وتقدم الفريق إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ سيلعب امام باريس سان جيرمان.

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وقال نائب رئيس الفريق الكتالوني في تصريحات صحفية: "سأحاول اقناع تشافي بالاستمرار مع الفريق، ولكن هذا قرار شخصي بالنسبة له، لازال هناك مباريات متبقية في الموسم علينا أن نسمح له بأن يستمتع بها".

وأضاف: "أتمنى أن يستمر تشافي معنا، نحن نتحدث عن مشروع يستمر لسنوات طويلة، وليس موسم أو اثنين".

ولم تستقر إدارة الفريق الكتالوني، حتى الآن على خليفة تشافي هيرنانديز، في الموسم القادم، بالرغم من وجود عدة أسماء مرشحة بقوة لشغل هذا المنصب، على رأسها ميكيل أرتيتا، وتوماس توخيل، بالإضافة يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا.