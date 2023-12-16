بنزيما والروح والجوهرة المشعة!

SHAHID

كشف نجوم النادي الأهلي المصري، عن أسباب الفوز على الاتحاد السعودي (3-1) مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي المونديال للمرة السادسة في تاريخه، ليضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية).

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ويستعرض "جول" في السطور التالية، تصريحات بعض لاعبي الأهلي، الذين عددوا خلالها، أسباب الفوز الكبير في عقر دار العميد السعودي:

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الروح كلمة السر

أرجع لاعب الأهلي، التونسي علي معلول، الفوز على الاتحاد، إلى الروح العالية للاعبين، التي مكنتهم من تجاوز فريق مدجج بالنجوم.

وقال صاحب الهدف الأول (من ركلة جزاء)، في تصريح تلفزيوني عقب المباراة: "الروح والعزيمة جعلتنا ننتصر أمام فريق مدجج بالنجوم، حيث حضرنا للمواجهة قبل أيام والروح والعزيمة كانت حاضرة".

ركلة جزاء بنزيما

يرى محمد الشناوي حارس الأهلي، أن تصديه إلى ركلة جزاء من الفرنسي كريم بنزيما (قبل نهاية الشوط الأول) كانت نقطة تحول في المباراة لصالح فريقه.

وأضاف في تصريح لموقع ناديه: "الفوز يرجع إلى أن الأهلي فريق جماعي، وكل ‏لاعب يجتهد في مركزه من أجل هدف واحد، وهو تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير".

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الرد على الاستفزازات

أكد أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الأهلي، أن "الروح والتركيز الشديد كانا كلمة السر في تحقيق الفوز، إضافة إلى تقارب الخطوط بين اللاعبين والانتشار الجيد والتمرير بشكل صحيح".

وأتم: "كنا نعرف ما يحدث في الخارج واعتدنا دائما أن رد الأهلي يكون قاسيا على الاستفزازات".

الجوهرة المشعة

من جهته، اعتبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن "الارتياح" الذي لعب به الفريق كان السبب الرئيسي في الفوز.

واختتم: "هذا الارتياح يرجع إلى الأجواء في السعودية؛ سواء الطقس المعتدل في ذلك الوقت، بالإضافة إلى روعة ملعب (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة، الذي استضاف المباراة".

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