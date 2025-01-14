"أحيوا قانونًا قديمًا لتشويه برشلونة!" لابورتا يكشف موقف أراوخو ويفتح النار على معارضي تسجيل أولمو

الرئيس الكتالوني سعيد جدًا بما تحقق في حقبته

أبدى جوان لابورتا رئيس برشلونة فخره الشديد بما تحقق خلال الآونة الأخيرة من قبل الإدارة الكتالونية، خصوصًا بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد.

وطمأن لابورتا أنصار برشلونة على حرية النادي في تسجيل لاعبين جدد وبالأخص داني أولمو وباو فيكتور، قائلًا: "لقد عدنا إلى قاعدة واحد لواحد، وهذا يسمح لنا بالتعاقد بشكل طبيعي وتسجيل لاعبين مثل أولمو وفيكتور".

وقال لابورتا إن جهود النادي من أجل تسجيل أولمو وباو فيكتور تمت مواجهتها بسلوكيات "متوقعة" تحدث دائمًا حينما يكون برشلونة في مرحلة رياضية جيدة، على حد تعبيره.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "حاولوا تشويه شعار برشلونة، ما حدث هو أنهم أعادوا إحياء قانون قديم كان قد تم إلغاؤه كي يعطلوا تسجيل اللاعبين، رغم أننا امتثلنا لكل القواعد في 31 ديسمبر واعتقدنا أننا نلبي اشتراطات قاعدة 1:1، لكننا انتظرنا حتى 3 يناير وأتممنا عقودًا أخرى، ثم أعلنت الرابطة عدم استيفائنا للمتطلبات فاتخذنا التدبير الاحترازي العاجل".

وأكد لابورتا أن موقف تسجيل داني أولمو فاجأه بسلوكيات "بعض المعارضين الذين يريدون أن يحصلوا على منصب في برشلونة" لكنه أشاد بباقي الأعضاء "الذين كانوا يعلمون منذ البداية أن كل هذا هدفه تشويه شعار النادي".

وعن موقف رونالد أراوخو من البقاء أو الرحيل قال: "لدينا تقدير كبير لأراوخو حتى على الجانب الإنساني، الأمور التعاقدية بيد ديكو أكثر، لكنني واثق من الوصول إلى حل يحصل على مساحة رضا من كل الأطراف".

كما دافع عن البرازيلي رافينيا قائد الفريق بعد أن تم انتقاده بسبب تصريحاته حول وضعية برشلونة مؤخرًا، قائلا إنها "تم اقتطاعها من سياقها".

وأردف: "توصلنا إلى هذه النقطة بفضل توقيع عقود مثل عقد نايكي، الشركة التي تعد الأفضل في عالم الملابس الرياضية".

كما أن لابورتا أشار إلى أنه بينما يعالج برشلونة أزمته الاقتصادية "يتحلى جمهوره بفريق تنافسي جدًا، يعتمد على لاعبين من أكاديمية النادي ومواهب أخرى كبيرة، ومدرب استثنائي هو هانزي فليك" على حد تعبيره.

وعن تجديد ملعب "سبوتيفاي كامب نو" قال لابورتا: "هذا ليس تجديدًا فقط أو طلاء للملعب، إننا نبني ملعبًا جديدًا بالكامل، سنعود إليه في أقرب وقت ممكن، لكن هذا الملعب سيكون مفتاح تحصيل العديد من الإيرادات خلال السنوات المقبلة".