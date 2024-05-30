"نظر إلى وجهه فقط" .. أسطورة ريال مدريد يروي كواليس خلاف كروس وأنشيلوتي

أبدى رأيه في تعرض فينيسيوس للعنصرية

كشف خورخي فالدانو أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، عن رأيه في اعتزال النجم الألماني توني كروس، ورؤيته لفريقه السابق قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال يستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني يوم السبت القادم في نهائي الأبطال، على ملعب ويمبلي، وبهذه المناسبة أجرى برنامج "El Larguero" مقابلة مع فالدانو.

وقال فالدانو عن رأيه في الحارس الأنسب لخوض النهائي:"إذا كان كورتوا بخير، فلا يوجد أي نقاش، ولكن هذا لا يمنع أن لونين قدم عروضًا رائعة بروح عالية".

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وعن اعتزال توني كروس:"قبل ثلاث سنوات أخبرني أنه سيعتزل وهو في القمة، والوفاء بما قيل هو قيمة حقيقية، ولكن الأمر مفاجىء بالنسبة لي، عليك أن تشرب كل قطرة من كرة القدم، كنت سألعب زحفًا حتى النهاية".

وفي سياق متصل كشف عن قصة جمعت بين كروس وكارلو أنشيلوتي قائلًا:"أتذكر ذات يوم أن أنشيلوتي أخرجه من الملعب ولم يكن توني راضيًا عن هذا التغيير، في اليوم التالي سألته عن كيفية إصلاح الأمر مع كروس، فقال لي إنه لم يفعل شيئًا واكتفى بالنظر في وجه الألماني بالصباح التالي لهذه المباراة".

وأوضح:"اللاعب لا يشعر بالظلم عند اتخاذ أي قرار في الملعب عندما يدرك نبل القائد، وهذه كانت الحالة مع أنشيلوتي".

وأما عن فينيسيوس جونيور:"لقد أصبح مرجعًا ضد العنصرية التي عانى منها بشكل مباشر، يمتلك قدرة زائدة على التعبير وعليه تصحيحها، ومع ذلك فنحن هنا نتحدث عن لاعب يتمتع بموهبة عالية وشخصية متفوقة، لقد نجا من السخرية والانتقادات بصورة نادرة في تاريخ كرة القدم".

جدير بالذكر أن فالدانو لعب لريال مدريد من 1984 إلى 1987، وعمل بعدها كمدرب للميرينجي في الفترة من 1994 إلى 1996، وخاض تجربة أخرى كمدير فني لفالنسيا، قبل العودة لريال بمنصب المدير الرياضي ثم الرئيس التنفيذي.