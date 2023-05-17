نظرية المؤامرة تعود .. "يويفا" يعلن تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا!

واقعة غريبة من الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم..

ارتكب الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي خطأً فادحًا، بعدما أعلن عن تأهل نادي ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

ريال مدريد لم يلعب بعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب "الاتحاد" بعد أقل من ساعتين.

حساب "يويفا" نشر تغريدة جاء فيها: "تم التعرف على طرفي النهائي والمسرح جاهز، أجب على 5 أسئلة بشكل صحيح للحصول على فرصة التوجه إلى اسطنبول"، مع وضع صورة تضم ريال مدريد وإنتر الإيطالي المتأهل سلفًا إلى النهائي.

ويشير الحساب إلى مسابقة يجريها "يويفا" من أجل فرصة الحصول على تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2022-23، والتي تقام على ملعب أتاتورك في اسطنبول.

الحساب تدارك الخطأ بعد قرابة نصف ساعة، بعدما جذبت التغريدة تفاعلًا واسعًا، حيث تمت مشاهدة أكثر من مليوني مرة خلال وقت نشرها.

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يذكر أن ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.