نظرية المؤامرة .. الفيفا منع طاقم التلفزيون من بث لقطات هدف اليابان!

هدف اليابان يواصل إثارة الجدل!

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الطاقم الإنجليزي بالكامل الذي أدار عملية بث مباراة إسبانيا ضد اليابان من إظهار الزاوية الحاسمة التي استخدمها فريق حكم الفيديو المساعد لاحتساب الهدف الذي أدى لفوز اليابان بهدفين لهدف، والذي أعاد منتخب ألمانيا إلى أراضي الوطن من كأس العالم.

كاورو ميتوما أرسل الكرة إلى أو تاناكا ليسددها في الشباك الإسبانية بعد أن بدت الكرة وكأنها تجاوزت خط المرمى وتم احتساب الهدف بعد مراجعة مطولة من حكم الفيديو المساعد.

وكشف تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفريق المسؤول عن البث التلفزيوني طلب أربع مرات السماح له بفحص الصورة الرئيسية، ولكن في كل مرة تم رفض الإذن، مما قد يثير تساؤلات في ألمانيا وخارجها.

وأشار التقرير إلى أن طاقم التلفزيون أصيب بالذهول، حيث عرض "الفيفا" في النهاية صورة توضيحية لاحتساب الهدف بعد 24 ساعة.

رفض الفيفا التعليق، بخلاف الإشارة إلى البروتوكول في بطولاتهم، يتم بث إنتاج "VAR" فقط عندما يذهب الحكام إلى الملعب للمراجعة، ويمكن للمتابعين الذين يشاهدون المباراة على التلفزيون مشاهدة الصور التي يعرضها المسؤولون.