ما هو نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في البريميرليج؟

الأمر معقد في بعض الحالات، لكن لن يستمر كذلك بعد قراءة التقرير التالي الذي يجيب عن جميع تساؤلاتك في المتأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي

أنهى ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لصالحه لأول مرة في تاريخه منذ دخول حقبة الاحتراف، كذلك حسم مانشستر سيتي المركز الثاني، ومتبقي مركزين من مراكز دوري أبطال أوروبا لم يحسما بعد.

أصبح معروفًا بحسب لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة أن أندية المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج ستتأهل مباشرةً إلى دور المجموعات في ذات الأذنين الموسم المقبل، لكن الأمر معقد في بعض الأحيان وهناك بعض الأسئلة، خاصةً فيما يخص المقاعد المؤهلة للدوري الأوروبي ، والتي تعيش هي الأخرى صراعاً قوياً هذا الموسم بعد فوز مانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية.

لكن ما هي علاقة كأس كاراباو بلوائح التأهل للمسابقة الثانية للأندية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي، وفي حالة انتصار فريق انجليزي بدوري أبطال أوروبا وإنهائه في أحد المراكز المؤهلة للمسابقة في نفس الموسم ما الذي يحدث، هنا يُحاول جول شرح الأمر بشكلٍ مبسط.

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كم عدد المقاعد الأوروبية في الدوري الإنجليزي؟

في الظروف العادية، هناك ما لا يقل عن سبعة مواقع أوروبية متاحة للفرق المتنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز ، أربعة أماكن في دوري أبطال أوروبا وثلاثة أماكن في الدوري الأوروبي.

وكما قلنا بحسب النظام الجديد للاتحاد الأوروبي، تتأهل الأندية في المراكز من الأول إلى الرابع في البريميرليج مباشرةً إلى دور المجموعات لذات الأذنين، بعد أن كان صاحب المركز الرابع يخوض تصفيات التأهل قبل ذلك.

الفريق صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز يُكافأ بمركزٍ في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، إضافة إلى بطلي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، فالأول يدخل لمرحلة المجموعات للدوري الأوروبي مباشرة، أما بطل كأس كاراباو فيبدأ من الجولة الثانية من تصفيات التأهل.

ويمكن تقسيم نظام التأهل للمسابقتين الأوروبيتين من البريميرليج بالشكل التالي:

مقاعد دوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي المركز في الدوري الإنجليزي دور البداية في دوري أبطال أوروبا الأول المجموعات الثاني المجموعات الثالث المجموعات الرابع المجموعات

مقاعد الدوري الأوروبي في إنجلترا المركز في الدوري الإنجليزي دور البداية في الدوري الأوروبي الخامس المجموعات بطل كأس الاتحاد الإنجليزي المجموعات بطل كأس الرابطة الإنجليزية الجولة الثانية في الدور التمهيدي

لكن الأمور ليست دائمًا بهذا الوضوح، وتصبح معقدة عندما تتأهل الفرق من خلال الدوري وتفوز أيضًا بالكؤوس المحلية أو الأوروبية، وهو ما نشرحه لاحقًا.

ماذا لو فاز فريق من الخمسة الكبار بكأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس الرابطة؟

بالنظر إلى مدى قوة كبار الدوري الإنجليزي الممتاز مثل ليفربول ومانشستر سيتي وغيرهما، هناك احتمال قوي بأن يفوز فريق منهم بإحدى مسابقات الكؤوس المحلية - إن لم يكن الاثنين - وهو ما يحدث في حالة السيتيزنس المتوج بالفعل بكأس الرابطة.

بهذا السيناريو تذهب بطاقات التأهل لبطولة الدوري الأوروبي إلى أفضل الفرق في البريميرليج والتي لم تتأهل بالفعل للمنافسات القارية، بمعنى أن صاحبي المركزين السادس والسابع هما من سيتأهلا إلى البطولة.

على سبيل المثال، فاز مانشستر سيتي بكأس كاراباو هذا الموسم وهو متأهل بالفعل لدوري أبطال أوروبا ، لذا ذهب مقعده لصاحب المركز السابع في الدوري الإنجليزي ، ومنذ أيام وصل مانشستر يونايتد وتشيلسي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد ضمنا بالفعل المشاركة على الأقل في الدوري الأوروبي، وهو ما أدى إلى ذهاب مقعد كأس إنجلترا لصاحب المركز السادس.

ماذا لو فاز فريق إنجليزي بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي؟

يبقى هذا الاحتمال قائمًا رغم تأكد أو اقتراب خروج 3 أندية من الرباعي الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فقد خرج ليفربول من أتلتيكو مدريد ويحتاج تشيلسي وتوتنهام لمعجزة لتخطي بايرن ميونخ ولايبزيج من دور 16.

الأمل المتبقي هو أنه قد يتخطى مانشستر سيتي ريال مدريد في دوري الأبطال، وقد ضمن مانشستر يونايتد التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي ، وقد يلحق به وولفرهامبتون.

ووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتأهل الفريقان المتوجان بالمسابقتين القاريتين لذات الأذنين الموسم التالي بغض النظر عن موقعهما في الدوري المحلي.

لكن هذا لا يعني احتمال وجود ستة فرق إنجليزية في دوري الأبطال الموسم المقبل، فالحد الأقصى هو 5 أندية فقط بحسب اليويفا .

إذا احتل نادٍ إنجليزي أحد المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج وفاز إما ببطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، فلن يتم تخصيص مكان إضافي لإنجلترا في ذات الأذنين، ولكن سيتم استبداله ببطل الدوري المصنف في المرتبة 11 في جدول معامل الاتحاد الأوروبي.