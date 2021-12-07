"نطحة رونالدو من أهم اللحظات الكروية في حياتي"

البعض يعتبر الأهداف الحاسمة أو البطولات كأسباب للفخر والاعتزاز بمسيرتهم الكروية، ولكن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة لريتشارد هيوز لاعب بورتسموث السابق.

اللاعب المعتزل البالغ من العمر 42 سنة، سبق أن واجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترته الأولى بمانشستر يونايتد.

هيوز دخل في مشادة مع رونالدو، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 في أغسطس 2007.

وقال اللاعب في تصريحات لـ"Played Up Pompey Three":"لقد كانت لحظة تافهة ولكنها واحدة من أبرز اللحظات في مسيرتي الكروية عندما واجهت كريستيانو رونالدو".

وأضاف:"أنا لست الشخص الذي يسجل الأهداف، لذلك علي أن أتذكر بعض المعالم الأخرى، ربما لا يمكن للبعض تذكر من أنا والسنوات التي قضيتها في الدوري الإنجليزي".

وأوضح:"ولكن يمكنني إخبار الجميع أن أحد عظماء اللعبة مثل رونالدو ضربني بالرأس، وبعدها خرج السير أليكس فيرجسون لنصحه بعدم الاشتباك مع لاعبين أقل منه".

يذكر أن هيوز الذي كان يلعب بخط الوسط، قضى الفترة من 2002 إلى 2011 في بورتسموث ولعب 165 مباراة بقميص الفريق.

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