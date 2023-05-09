"بيلينجهام سيصبح أسطورة في ريال مدريد لو فعل ما قلته لرونالدو"

علي سمير
Jude Bellingham Borussia Dortmund 2022-23Getty
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خطوة هائلة في مسيرة اللاعب الشاب

يؤمن رامون كالديرون رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، بأن جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند سيحاكي أسطورة كريستيانو رونالدو في سانتياجو برنابيو.

صاحب الـ19 سنة أصبح على أعتاب الانتقال إلى ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث انتشرت العديد من الأنباء حول توصل جميع الأطراف لاتفاق نهائي حول الصفقة.

ومن جانبه قال كالديرون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"كل من يأتي إلى هنا يعرف ما يعنيه أن تكون لاعبًا في ريال مدريد، أقول دائمًا إن النجوم من نوعية كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور قدموا لنا الكثير، ولكن ريال مدريد منحهم الكثير أيضًا".

وأضاف:"أخبرت رونالدو بذلك عندما وقعت معه، وجعلته يدرك أهمية تواجده هنا، لأن ريال مدريد يمنحك الفرصة لتحقيق العديد من الأهداف الشخصية والجماعية، الوصول إلى هذا النادي يعني الوجود في القمة نظرًا للهيبة المذهلة التي يمتلكها هذا الفريق، لذلك بيلينجهام لديه فرصة عظيمة لتكرار ذلك بالقدوم إلى هنا".

يذكر أن بيلينجهام كانت لديه الفرصة للانتقال إلى مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي، لكن أولويته كانت دائمًا الانتقال إلى ريال مدريد.

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