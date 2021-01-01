نصيحة ميسي "سدد يا ترينكاو" سبب الريمونتادا ضد ريال بيتيس

كيف كانت نصيحة ميسي للبرتغالي الشاب ترينكاو سبب في الفوز على ريال بيتيس؟!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نصيحة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لنظيره البرتغالي ترينكاو كانت السبب في الفوز على ريال بيتيس مساء الأمس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن تسديدة ترينكاو كانت بطلب من ليونيل ميسي الذي كان بديلًا في لقاء الأمس.

وأوضحت الصحيفة أن ترينكاو كان قد مرر كرة لميسي بعدما دخل الثنائي للملعب في الشوط الثاني، وكان الأرجنتيني في موقف صعب من الرقابة.

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وتوجه ميسي لترينكاو بعد تلك الكرة وأخبره أن يسدد بعد ذلك على المرمى وأن يحظى بثقة أكبر في مثل تلك المواقف.

بالفعل جاءت الكرة لترينكاو بعد أن ارتدت من تمريرة ميسي في الدقيقة الـ 86 واستلمها البرتغالي وسدد على المرمى ليحرز الهدف الثالث لفريقه.

وكانت مواجهة الأمس قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما تقدم ريال بيتيس في النتيجة بهدف نظيف ثم تعادل بعد قلب الفريق الكتالوني للنتيجة.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة خلف المتصدر أتلتيكو مدريد صاحب الـ50 نقطة وللأخير مواجهتين أقل.