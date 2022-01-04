نصيحة مُجرب .. بيانيتش يطالب نجوم يوفنتوس بعدم الرحيل

وجه البوسني ميراليم بيانيتش، نجم يوفنتوس الإيطالي السابق، ما يمكن اعتباره نصيحة غالية إلى نجوم "البيانكونيري" الحاليين، طالبهم خلالها بعدم الرحيل عن صفوف "السيدة العجوز".

ويقترح بيانيتش على الثلاثي، ألفارو موراتا، وباولو ديبالا، وماتايس دي ليخت الاستمرار مع يوفنتوس لأطول فترة ممكنة.

ويعد موراتا هدفًا لنادي برشلونة الإسباني، فريق بيانيتش السابق، ومن الممكن أن يغادر يوفنتوس في يناير الجاري للعب تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وقال بيانيتش في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "سيعرف موراتا ما يجب عليه أن يفعله".

وأضاف: "النصيحة الوحيدة التي أود أن أقدمها لأي شخص هي التفكير مليًا قبل مغادرة مكان تشعر فيه بالسعادة، حتى لو عرضوا عليك المزيد في مكان آخر".

أما فيما يخص دي ليخت، فإن عقده مع يوفنتوس يمتد حتى 2024، لكن التقارير تشير إلى أن لديه شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 125 مليون يورو، يتم تفعيله في الصيف المقبل.

وقال لاعب وسط بشكتاش التركي: "دي ليخت سعيد في يوفنتوس، وعندما تكون سعيدًا من الأفضل أن تظل حيث أنت".

وفي غضون ذلك، من المقرر أن ينتهي عقد باولو ديبالا مع يوفنتوس في يونيو 2022، ولم يتوصل لاتفاق مع إدارة "البيانكونيري" على التجديد.

وقال بيانيتش عن ذلك: "إذا أراد الطرفان الشيء نفسه، سيتم إيجاد حل، شخصيًا كنت سأحاول الحفاظ على لاعب مثل ديبالا".

يذكر أن بيانيتش ارتدى قميص يوفنتوس بين عامي 2016 و2020، لكنه رحل إلى برشلونة في خطوة مفاجئة، ولم يتمكن من اللعب بشكل منتظم مع "البلوجرانا" وتراجع مستواه بشكل ملحوظ، حتى انتقل في صيف 2021 إلى بشكتاش على سبيل الإعارة.

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