تقارير - جروس قال لـ"فايلر": الأهلي أكبر شيء شاهده في حياته

مدرب الزمالك السابق أخبر لفايلر على عدم التردد في الموافقة على عرض الأهلي.

كشفت تقارير صحفية سويسرية، عن تفاصيل الجلسة التي جمعت بين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للأهلي، ومواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، وأهلي جدة السعودي الحالي.

الجلسة جمعت بين الثنائي السويسري، قبل موافقة فايلر على تدريب الأهلي، حيث نصحه جروس بسرعة الموافقة على العرض المقدم من القلعة الحمراء.

وأشارت صحيفة "واتسون" السويسرية إلى أن فايلر التقى جروس في موناكو بفرنسا، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، من أجل معرفة رأيه في خوض تجربة الأهلي.

جروس قال لفايلر: "بالطبع عليك أن توافق على عرض الأهلي، لا يوجد أكثر من رأي في هذه الخطوة".

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مدرب الزمالك السابق أكد لفايلر على أن الأهلي يعد أكبر من أي شيء شاهده حتى الآن في حياته، وجمهوره يتعدى الـ70 مليون مشجع من جميع أنحاء العالم.

كريستيان جروس كان له تجربة مع الزمالك، حيث حقق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، وترك الفريق الأبيض متصدرًا للدوري، قبل أن يستطيع الأهلي خطف الصدارة واللقب.

واستطاع فايلر أن يقدم أوراقه لجماهير النادي الأهلي، بعد مستوى الفريق الأحمر المميز تحت قيادته، بالإضافة لتتويجه بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة.