نصف مليون يورو .. أومتيتي يساعد برشلونة بغير قصد!

النجم الفرنسي يقدم هدية لناديه الأصلي!

لم يمر وقتًا طويلًا على الفترة التي كان يتم اعتبار فيها الفرنسي صامويل أومتيتي أحد أكبر المشاكل في صفوف برشلونة سواء لإصاباته المتكررة أو لراتبه الكبير.

لكن ذلك الوقت ولى وأصبح اللاعب مصدر سعادة لإدارة النادي الكتالوني مؤخرًا، بالأخص بعد المستويات التي يقدمها في صفوف ليتشي الإيطالي.

فقد خاض اللاعب مباراته رقم 15 في صفوف ناديه المعار له كلاعب أساسي، وهو ما يجعل برشلونة يحصل على نصف مليون يورو بشكل تلقائي بحسب ما أوضح موقع "كالتشيو ميركاتو".

يأتي هذا التحسن الكبير في حالة اللاعب الفنية والبدنية ليربطه بالانتقال لأندية أكبر في الدوري الإيطالي أمثال إنتر الذي سيفقد ميلان سكرينيار لصالح باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن عقد إعارة أومتيتي مع ليتشي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بينما يستمر عقده في برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.