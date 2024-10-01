زوجة كايل ووكر تطالبه بنصف ثروته: هذا شرطي لتجاوز الخيانة!

خطة قديمة من آني كلينر

كشف تقرير صحفي بريطاني أن آني كلينر زوجة كايل ووكر خططت للاستفادة من أمواله قبل الزواج منه في 2021.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ووكر انفصل لأول مرة عن كلينر عام 2019 (كانا في علاقة دون زواج) بعد دخوله في علاقات غرامية مع لورا براون ولورين جودمان.

عاد نجم مانشستر سيتي إلى حبيبة الطفولة (كيلنر) وتزوّجا في 2021، لكنه طرد من منزل العائلة قبل نحو عام بعد اكتشاف أنه أنجب طفلًا ثانيًا من جودمان، التي لا تزال جزءًا كبيرًا من حياته حتى الآن.

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ويقال إن كيلنر طالبت ووكر بالحصول على 15 مليون إسترليني، نصف ثروته البالغة 27 مليون إسترليني، من أجل العمل على محاولة إصلاح زواجهما، علمًا بأنها تستحق هذا المبلغ حال الطلاق.

وحسب "ذا صن" فقد تبين أن تلك الخطط وضعت لأول مرة منذ بعض الوقت، إذ حصلت الصحيفة على رسائل نصية من 2019 تقول فيها كيلنر: "إنه نفس الشيء القديم، لقد كان يفعل ذلك منذ 10 سنوات".

وتمضي لتسأل أصدقاءها كيف يمكنها أن تثبت نفسها ماليا في المستقبل، مع وجود تنبؤات بمزيد من الخيانة الزوجية على ما يبدو، مضيفة "ستكون لديه نهاية واحدة".

وأوضحت "ذا صن": "تزوجت آني من كايل من أجل الحب، لكنها عرفت أيضًا في قلبها أن عليها أن تفعل ذلك لتأمين مكاسب مالية غير متوقعة لنفسها ولأطفالها. لقد كانت تضع خطة تمويل، آني ذكية وكانت تدرك أنها ستحتاج إلى الزواج من كايل للوصول إلى أمواله".

وختمت: "عندما تخلت عن كايل لأول مرة في 2019، طلبت المشورة من أصدقائها، فنصحها البعض بأن الزواج منه سيكون الطريقة الوحيدة التي يمكنها من خلالها تأمين نفسها ماليًا".