"نصف تشكيل السعودية الأساسي مهدد بالغياب عن دور الـ16 في كأس العالم"

على لاعبو الأخضر الحذر أمام المكسيك

يدخل المنتخب السعودي مباراته أمام المكسيك، وهناك 6 لاعبين جملة واحدة قد يغيبون عن المشاركة في مباراة دور الـ16 بالمونديال حال التأهل!

ويبحث المنتخب السعودي عن الانتصار على نظيره المكسيكي مساء يوم الأربعاء المقبل، من أجل حسم بطاقة الصعود إلى دور الـ16 بالمونديال.

ووفقًا لما أكده الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" المذاع على قناة إم بي سي أكشن، فإن هناك 6 لاعبين قد يغيبون عن دور الـ16 حال حصولهم على بطاقة صفراء أمام المكسيك.

6 لاعبين من الأخضر مهددين بالإيقاف عن دور الـ 16 خلال مواجهة المكسيك



- علي البليهي

- سالم الدوسري

- محمد العويس

- عبدالإله العمري

- نواف العابد

- سعود عبدالحميد #السعودية_بولندا#أكشن_مع_وليد

يعرض على #Shahid

بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBCAction pic.twitter.com/TRDcqbuXPl — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 26, 2022

الـ6 لاعبين هم: "علي البليهي، سالم الدوسري، محمد العويس، عبد الإله العمري، نواف العابد، سعود عبد الحميد".

بينما تأكد غياب عبد الإله المالكي عن مباراة السعودية أمام المكسيك، بعدما حصل على بطاقة صفراء أمام الأرجنتين، ثم مثلها أمام بولندا، ليغيب عن مواجهة المكسيك.