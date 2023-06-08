نصف النبوءة تحقق .. "ميسي إلى أمريكا" ويتبقى الانتقال إلى الأهلي

هل نرى ميسي لاعبًا في الأهلي مستقبلًا؟

قبل أن يحسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مستقبله، بالانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، انتشرت الكثير من التكهنات بشأن الوجهة المقبلة له، ولكن يبدو أن هناك نبوءة تحقق نصفها بعدما أعلن البرغوث عن انضمامه إلى إنتر ميامي.

وكان نادي الهلال الأقرب للتعاقد مع ميسي حتى اللحظات الأخيرة، التي اختار فيها النجم الأرجنتيني الانضمام إلى متذيل ترتيب الدوري الأمريكي.

ونشر ذياب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم له منذ 1 أبريل 2023، يؤكد فيه على أن ميسي سينتقل إلى الدوري الأمريكي، ثم سيحضر كأس العالم 2026 بأمريكا مع منتخب بلاده.

وأضاف ذياب: "إذا قرر ميسي الذهاب إلى السعودي، فالنادي الأهلي هو الأنسب له وليس الهلال أو النصر"، نظرًا لأن النجم التونسي كان لاعبًا في صفوف الراقي قبل اعتزاله.

وبعد اختيار ميسي لعرض إنتر ميامي، تحققت نصف نبوءة طارق ذياب، وتبقى النصف الآخر، وهو لعب ليونيل في النادي الأهلي، فهل تحقق مستقبلًا؟