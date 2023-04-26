نصري: جوارديولا "المغرور" أهانني وظلم نجم مانشستر سيتي

نصري: جوارديولا عدو الجنس والوزن الزائد وأرتيتا قائد حقيقي

كشف سمير نصري كيف أن بيب جوارديولا وبخه بسبب زيادة الوزن خلال فترة عملهما القصيرة في مانشستر سيتي.

نصري تواجد في السيتي لمدة خمسة مواسم آخرهم عندما وصل جوارديولا كمدرب جديد للفريق لكنه لم يكن سعيدًا على الإطلاق بالحالة البدنية للاعب خط الوسط الفرنسي، ونتج عن ذلك إعارته إلى إشبيلية في ذلك الموسم، بعد أن لعب مباراة واحدة فقط تحت قيادة المدرب الإسباني، ثم تم بيعه لنادي أنطاليا سبور التركي.

وقال نصري في حوار صحفي مع جريدة "ليكيب" الفرنسية : "في اليوم الأول لجوارديولا استدعاني إلى مكتبه وسألني: "ماذا تريد أن تفعل؟"، قلت له: "الأمر متروك لك لتخبرني إذا كنت تعول علي"، فأجاب: "أنا أعول عليك إن كنت ذو ذهنية جيدة".

وأضاف: "عندما كنت أقوم بتدريبي الأول كل شيء كان يسير على ما يرام وكان سعيد معي، في اليوم التالي استدعاني بيب مرة أخرى وهناك صرخ في وجهي بشأن وزني، اكتشف ذلك لأننا كنا نوزن كل يوم قلت له هناك: "أخفض صوتك، لا تصرخ في وجهي أنا لست طفلًا عمري 29 عامًا" وأجابني بيب: "هذا صحيح، أنا آسف".

وأكمل: "بيب هو الشخص الذي هو عليه في الحياة اليومية إنه مغرور، لكنه مغرور بطريقة جيدة إنه يعرف أنه المدرب الأفضل، ويعلمك بذلك يعرف بيب ما يجلبه للنادي ويعرف أنه عندما وصل إلى السيتي كان لديه تفويض مطلق لذلك بالنسبة له، من السهل جدًا فرض قانونه بعد ذلك هو شخص صريح وصادق".

وواصل: "ربما كانت إجازتي بمثابة هروب بالنسبة لي وقتًا لأفعل ما أردت القيام به لأنني كنت أخرج من موسم صعب ولأنني في حياتي الشخصية حدثت الكثير من الأشياء".

وتابع نصري: "عندما وصل جوارديولا أخبرني أن وزني يجب أن يكون 76 كجم لم أكن أدرك ذلك منذ أن لعبت في مرسيليا، لأنه في الدوري الإنجليزي الممتاز هناك دائمًا برنامج لاكتساب المزيد من العضلات".

وأردف: لقد أراد أن يتمتع اللاعبون بالنحافة الجسدية وصلت بأربعة كيلوجرامات أكثر مما يجب في العادة ومع جوارديولا إذا كان لديك 2.5 كجم أكثر، لا يمكنك التدرب مع المجموعة لذلك تدربت بنفسي".

وكان نصري قد كشف في وقت سابق أن جوارديولا منع اللاعبين أيضًا من ممارسة الجنس بعد منتصف الليل، لذلك حصلوا على قسط كافٍ من النوم وتجنبوا إصابات العضلات، حيث قال: "من المستحيل أن تلعب كرة قدم جيدة إذا لم تمارس الجنس مع شريك حياتك، لن امنع ذلك ابدا ولكن إذا كنت تفعل ذلك، فمن الأفضل أن تلعب".

عندما سُئل عن معاملة جوارديولا للاعبين مثل هالاند، كشف نصري عما حدث مع أجويرو قائلًا: "لست متأكدًا من صعوبة التعامل مع هالاند لا يشتكي أبدًا، ولا حتى عندما يلمس الكرة 20 مرة في المباراة الواحدة أنت لا تراه أبدًا يصرخ على زملائه في الفريق، على عكس زلاتان إبراهيموفيتش وحتى عندما تخرجه من الملعب عندما يكون قد سجل لتوه خمس مرات في دوري أبطال أوروبا ويفقد فرصة تحطيم الرقم القياسي، يبتسم ... لكني أعلم أنه مع سيرخيو أجويرو، على سبيل المثال، إدارة بيب البشرية في ذلك الوقت لم تكن جيدة جدًا لذلك ربما يكون هذا هو الحد من إدارته".

وعن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال قال: في السنة الأولى كان ميكيل لا يزال لاعباً قليلاً، وشارك في التدريبات معنا ثم تولى المزيد من المسؤوليات شرح التدريبات بشكل جيد للغاية، لقد كان شخصًا شغوفًا يعرف موضوعه لست مندهشا مما يحدث له اليوم لأنه حتى عندما كان لاعبًا كان قائدًا حقيقيًا".