نصراوي يدخل عش الدبابير .. "السباعية لتفوق الهلال لا لضعف آسيا"

الهلال تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد سحقه الدحيل القطري 7-0

حجز الهلال السعودي مقعده في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد فوزه الساحق على الدحيل القطري في استاد الثمامة بالدوحة بسبعة أهداف دون رد.

ويُحاول بعض منافسي الهلال خاصة عشاق النصر على المستويين الإعلامي والجماهيري التقليل من إنجاز الفريق وانتصاره الساحق بوصف دوري أبطال آسيا بالبطولة الضعيفة وبالإشارة إلى أن مواجهات الدوري السعودي أقوى من تلك التي خاضها الزعيم في قطر.

الناقد الرياضي النصراوي، محمد الدويش، سار عكس التيار وأشاد بقوة الهلال وانتصاره الكبير، مشيرًا خلال تويتر إلى أن تفوق الدوري السعودي على البطولة القارية موجود بالفعل لكن ليس لدرجة هذا الفوز الهائل للزعيم.

وأضاف "المنافسة الآسيوية باتت ضعيفة مقارنةً بالمنافسة السعودية ولكن ليس لدرجة هذا الفارق الذي سجله الهلال .. تفوق الهلال هو سبب السبعة، بدليل خسارة الشباب من الدحيل !".

الدويش بتلك التغريدة دخل عش الدبابير! حيث يرفض جل النصراويين أي تعظيم لإنجاز الهلال ويرون أن لقب الدوري السعودي حاليًا هو الأهم والأقوى للأندية السعودية.

يُشار إلى أن الهلال يتواجد رابعًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، فيما يتصدر النصر بـ43 نقطة ويليه الاتحاد بـ41 ثم الشباب بـ40 والثلاثي لعب 18 مباراة.