"نصراوي ولا تدري!" .. طقطقة ريم عبد الله تُحرج مشجعًا للنصر

الممثلة السعودية مشجعة كبيرة للهلال

SHAHID

طلبت الممثلة السعودية ريم عبد الله من مشجعي الهلال الوقوف بجانب الفريق في مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا، والتي ستقام يوم غدٍ الإثنين، وقد سأل أحد المشجعين النصراويين عن خصم الزعيم فناله ما لم يُحب.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال يفتتح مشواره في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا مساء غدٍ بمواجهة نافباخور نامانجان الأوزبكي في الرياض، وقد نشرت ريم عبد الله صورة لجمهور الفريق عبر منصة إكس وكتبت معلقة "جمهور الزعيم انتم وقود الفريق، كونوا في الموعد".

مشجع نصراوي سأل في التعليقات عن خصم الهلال في المباراة، فأجابته ريم "غريبة نصراوي ولا تدري يلعب الهلال ضد مين؟" مع عدد من الوجوه الضاحكة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

طقطقة ريم عبد الله على المشجع النصراوي نالت استحسان الهلاليين الذين أظهروا ذلك خلال التغريدات، فيما رد المشجع ضاحكًا "ما أعرف عن الهلال إلا منك".

يُشار إلى أن الهلال سحق الرياض 6-1 في آخر مباريات دوري روشن السعودي، والتي شهدت مشاركة النجم البرازيلي نيمار.

SHAHID