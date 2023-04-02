نصراوي في رسالة قاسية للنصر .. "الماضي لا يُقنع طفلًا، اخرجوا من الأرشيف"

لقطة رئيس النصر أثارت الكثير من الجدل

shahid

لم تمر لقطة مسلي آل معمر رئيس النصر مع الطفل الذي أهداه درع العالمية مرور الكرام، إذ بعد سخرية الخصوم وعلى رأسهم الهلاليين منها خرج الناقد الرياضي محمد الدويش عن صمته وطالب بإغلاق ملف الماضي والتركيز على الحاضر والمستقبل.

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الناقد النصراوي الذي اعتاد توجيه الانتقادات لإدارة آل معمر انتقد في تغريدة أولى الوضع في النادي، مشيرًا إلى أنه توقع أن يتغير عقب التعاقد مع كريستيانو رونالدو لكن ذلك لم يحدث أبدًا.

قبل أن يُضيف في تغريدة أخرى "النصر أول الأندية الممتازة 1975، أول عالمي آسيوي 2000، الاستثنائي 2019. هذا تاريخ يُذكر بفخر دون أنْ يتحوّل إلى أَسْر".

تابع "جميل هذا الماضي وهو معلّق في متحف النادي لكنه لن يقنع شابًا ولا طفلًا حين يصبح هو الحاضر والمستقبل .. اخرجوا من الأرشيف إلى رؤية 2030".

يُشار إلى أن النصر لم يُحقق أي لقب منذ فاز بكأس السوبر السعودي 2019 في يناير 2020، وذلك عقب تتويجه بلقب الدوري موسم 2018-2019.

Shahid