نصراوي؟ الهلال يُعلن تجديد عقد علي البليهي

البليهي يُنهي الجدل ويجدد مع نادي الهلال

Shahid

أعلن نادي الهلال عن تجديد عقد المدافع علي البليهي لاعب الفريق، ليستمر مع الفريق، بعد أن اقترب عقده من نهايته بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد البليهي بنهاية الموسم الجاري، حيث دخل في الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع فريق آخر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه علي البليهي وهو يقبل شعار الزعيم، معلقًا عليها "مكمل".

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن نادي الهلال اتفق مع البليهي على تجديد عقده لمدة موسم واحد إضافي، ليستمر رفقة الزعيم.

جاء ذلك بعدما ترددت بعض الأخبار غير الصحيحة الفترة الماضية، التي أكدت على أن البليهي اقترب من الانتقال إلى نادي النصر، ليُنهي تلك التكهنات بالتجديد مع الهلال.

Shahid