نصاب ومُحتال .. الشرطة تحذر جماهير ليفربول من "خدعة" تشابي ألونسو!

طريقة مبتكرة للاحتيال

واقعة أغرب من الخيال حدثت في تايلاند، بسبب الشائعات المستمرة حول تولي الإسباني تشابي ألونسو مهمة تدريب ليفربول خلفًا ليورجن كلوب.

المدرب الألماني أعلن مؤخرًا عن مغادرته لليفربول بنهاية الموسم الحالي، لتظهر التكهنات حول العديد من الأسماء البديلة، وأبرزها ألونسو الذي يقدم مستويات مبهرة مع ليفركوزن في الدوري الألماني.

صحيفة "ميرور" البريطانية قالت إن هذه الأنباء تسببت في واحدة من أغرب عمليات الاحتيال، بقيام أحد الأشخاص بإرسال رسائل على موقع "إنستجرام" للمشجعين لمطالبتهم بالتبرع بمبلغ 33 باهت تايلاندي، أي ما يُعادل 6.70 جنيهًا استرلينيًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتقول الرسالة التي أرسلها الشخص المحتال من حساب يحمل اسم مدرب ليفركوزن:"أنا تشابي ألونسو، سأتولى تدريب ليفربول الموسم المقبل، ولكن ليس لدي المال الكافي من أجل رحلتي إلى إنجلترا".

ونظرًا للأهمية البالغة التي يتمتع بها الدوري الإنجليزي وليفربول في تايلاند، لجأ مكتب التحقيقات المركزي في البلاد إلى تحذير المشجعين من هذه الخدعة.

وقال المكتب في بيان رسمي:"يا جماهير ليفربول، اهدأوا، تشابي لم يصبح مدربًا بعد، ولكن هناك شخص محتال بالفعل يتقمص شخصيته".

جدير بالذكر أن ألونسو سبق أن ارتبط كذلك بالانتقال إلى ريال مدريد قبل قيام النادي الإسباني بتجديد عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي.