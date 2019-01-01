نصائح خاصة للحكام واللاعبين في كأس آسيا
ماجد جزر فيسبوك تويتر
وجهت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي 5 نصائح مهمة لقضاة الملاعب الذين يديرون منافسات كأس آسيا ، وكذلك للاعبين، لضمان أداء متميز ينعكس على المستوى الفني للمباريات.
وتحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا 2019 التي تبدأ غداً السبت، وتستمر حتى يوم 1 فبراير 2019.
وجاءت نصائح الحكام كما يلي :
💢 أسود الرافدين🇮🇶 من أجل تكرار إنجاز 2007 pic.twitter.com/UXiYaKlBvl — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 4, 2019
1 - ضرورة احترام اللاعبين داخل الملعب وعدم الاحتكام أو النقاش معهم
2 - التعامل الحضاري مع الأجهزة الفنية والإدارية خلال المباريات
3 - ضرورة تحلي الحكام بهدوء الأعصاب وعدم الانفعال لزيادة تركيزهم لتأدية مهمتهم.
4 - لابد من التعامل باحترافية عند اتخاذ القرارات والتحلي بالحزم حفاظاً على هيبته.
5 - لابد أن يتمتع الحكم بالجاهزية الفنية والبدنية، ويطمئن علي حمد الجميع بأن كل الكوادر التحكيمية اجتازت اختبار اللياقة البدنية.
أما على صعيد اللاعبين :
1 - لابد من معرفة المواد المهمة في قانون اللعبة والتقيد بمحاذيرها.
2- ضرورة احترام القرارات التحكيمية مهما كان تقدير الحكم لها، وعدم الاعتراض.
3 - أهمية التمييز في المخالفات ومعرفة فارق العقوبات بين الجسيمة والبسيطة.
4 - التعريف بمهمة الحكم الإضافي حتى لا يحدث اعتراض من اللاعبين على قراراته
5 - التنبيه على اللاعبين بشأن فرض عقوبة مالية مشددة في حال مسك المنافس من قميصه ونيل إنذار على تلك المخالفة تجنباً للعقوبة المالية.