"نشر بحثًا عن كريستيانو رونالدو وأسس شركة ميسي" .. الهلال يعلن صفقة تاريخية

صفقة كبرى لنادي الهلال خارج الملعب

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في ثورة إدارية كبرى.. أعلن الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، التعاقد مع الإسباني ستيف كالزادا؛ لتولي منصب الرئيس التنفيذي في النادي.

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الهلال يقدّم موسمًا رائعًا في 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين ومجموعته الآسيوية، بالإضافة إلى تأهله لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشف الهلال في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن بدء كالزادا عمله في النادي، بداية من شهر يناير 2024، خلفًا للرئيس التنفيذي الحالي عبد الله الجربوع.

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ويملك كالزادا خبرة إدارية لأكثر من 20 سنة؛ حيث عمل في العديد من الأندية والشركات الرياضية؛ أبرزها برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، إلى جانب إجادته لخمس لغات مختلفة.

وساهم الرئيس التنفيذي الجديد للهلال، في طفرة برشلونة الاقتصادية، خلال فترة عمله، بالإضافة إلى زيادته أرباح مانشستر سيتي، بأرقام قياسية وصلت إلى 712 مليون جنيه استرليني.

جدير بالذكر أن ستيف كالزادا؛ هو مؤسس شركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي تدير حقوق صوره، كما نشر بحثًا سابقًا عن تأثير رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر الحالي، عن مسابقة الدوري الإسباني.

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