نشرة جول اليوم | مقترح مجنون من ليل وهيرتا يجمع الأخوة بواتينج

ما هو جديد عالم الكرة اليوم؟

الفوضى بعد إلغاء الدوري الفرنسي، وحسم مصير دريس ميرتينس، نجم نابولي، ضمن أبرز أخبار الكرة اليوم، الأول من مايو 2020.

مقترح مجنون من ليل

اقترح جيرارد لوبيز، رئيس ليل، بأن يتم استكمال الدوري الفرنسي بنظام المحاكاة للمباريات على أساس نتائج الفرق في المباريات الملعوبة حتى التوقف.

وأعلن الاتحاد الفرنسي إلغاء المسابقة وفوز بي إس جي، وبالإضافة لحسم المتأهلين أوروبياً والصاعدين والهابطين، مما أثار غضب عديد الأندية.

المزيد من الفرق

وبحسب مقترح رئيس فليل، فهو يريد الاعتماد على المباريات بين الفرق داخل وخارج الأرض، وخصوصاً مع البطل بي إس جي، لأنه يرى أن ليس عدلاً تأهل رين للأبطال وهو قابله مرة واحدة بينما فريقه واجهه مرتين.

ميرتينس يختار فريقه

ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن دريس ميرتينس، نجم نابولي، لايزال لم يحسم بعد خياره النهائي فيما يخص الفريق الذي سيلعب معه الموسم المقبل.

ميرتينس ينتهي عقده مع نابولي يونيو القادم، ويحاول الفريق الإيطالي تمديده، ولكن لم يتوصل بعد لاتفاق مع البلجيكي، ما تزامن مع اهتمام عديد الأندية.

وانضم الثنائي إيفرتون ونيوكاسل إلى إنتر وتشيلسي، بالإضافة إلى موناكو في إبداء الاهتمام بخدمات لاعب بي إس في إيندهوفن السابق.

أتلتيكو يفاوض ساليسو

أوضحت "ماركا" أن أتلتيكو مدريد بصدد التحرك بشكل رسمي لضم محمد ساليسو، مدافع بلد الوليد، لتدعيم صفوفه الصيف القادم.

اللاعب تألق الموسم الجاري مع فريقه الإسباني ولفت أنظار عديد الفرق، ومن ضمنها مانشستر يونايتد، ولكن أتلتيكو بحسب الجريدة تقدم بعرض أولي لضمه.

جازانيجا يعلق على موقف كين

أكد باولو جازانيجا، حارس توتنهام، مع "ESPN" أن زميله وقائده هاري كين في الأغلب مستمر في صفوف سبيرز، وأنه لا صحة للحديث عن رحيله.

الحارس الأرجنتيني أكد أن من وجهة نظر الجميع في توتنهام أن كين لاعب في صفوف النادي، وأن لا يمكن تخيله بقميص أي فريق آخر.

هيرتا برلين يعمل على جمع الأخوين بواتينج

بحسب "بيلد"، هيرتا برلين لا يمانع التعاقد مع الثنائي جيروم وكيفين برينس بواتينج وجمعهما معاً للمرة الأولى في صفوف فريق واحد.

كيفين يلعب حالياً مع بيشكتاش التركي، بينما لايزال موقف جيروم مع بايرن ميونخ ليس واضحاً من الاستمرار أو الرحيل الموسم القادم.

ومثّل كيفين المنتخب الغاني، بينما لعب جيروم مع ألمانيا، وتقابل الثنائي في كأس العالم 2010 لحساب دور المجموعات.