نسيوا رباعية برشلونة سريعًا .. جماهير ريال مدريد تطلق الصافرات على فريقها!

النادي الملكي خاسر في الشوط الأول بهدفين نظيفين.

شهدت مواجهة الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وألميريا موقفًا صعبًا للغاية بالنسبة لنجوم النادي الملكي الذين دخلوا المباراة بأريحية كبيرة.

في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء سجل ألميريا الهدف الأول له، وأضاف الثاني بحلول الدقيقة الـ 43 دون ظهور رد فعل مناسب من النادي الملكي.

وبعد الهدف الثاني بدأت جماهير ريال مدريد في إطلاق الصافرات على نجومها، معلنة احتجاجها على الأداء المحبط في النصف الأول من اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ريال مدريد كان قد ودع بطولة كأس ملك إسبانيا قبل أيام قليلة أمام نظيره أتلتيكو مدريد بعد الخسارة بأربعة أهداف بعد الوصول للوقت الإضافي، عقب أيام من الفوز بكأس السوبر برباعية لهدف أمام برشلونة في المملكة العربية السعودية.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل بالنتيجة الحالية المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف جيرونا، الذي يتصدر بفارق نقطة واحدة.