"نستهدف هؤلاء بالانتقالات" .. تصريح رسمي من الاتحاد يطمئن جماهيره!

تعرف على خطة الاتحاد في الصيفية

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كشف رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي الاتحاد، عن خطة ناديه لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأيضًا أهداف العميد من الموسم الحالي.

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وقال بلانيس خلال حواره مع برنامج "أكشن مع وليد": "فلسفتنا هي الاستعانة باللاعبين الصغار، نحن سعداء بمن تعاقدنا معهم في يناير، جميعهم جودتهم عالية وعقليتهم جيدة، سنواصل الاعتماد على السوق السعودي، بجانب التعاقد مع أجانب صغار، سنخلق مزيجًا من الصغار والكبار".

وعن التراجع الكبير الذي حدث للعميد بعدما كان بطل دوري روشن والسوبر السعودي في الموسم الماضي، علق المدير الرياضي: "كما يحدث في أي نادٍ، هناك فترات إيجابية وهناك لحظات صعبة، الموسم الجاري ليس هو الأفضل وهناك مواقف كثيرة غير إيجابية سواء بسبب الغيابات أو أسباب أخرى".

وواصل بلانيس: "نمر بلحظات استثنائية، لكن علينا التحدث عن أهدافنا في الموسم، علينا العمل للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل وعلينا حصد كأس الملك، أتفهم أن الوضع غير مرضٍ لأحد، سنتكاتف لإعادته لسابق عهده".

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وختم رامون تصريحاته قائلًا: "أطمئن الجمهور أن الوضع سيكون أفضل بشكل كبير".

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