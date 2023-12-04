رغم كشفه للتسيب والرعونة أمام نساجي .. سلمان الفرج القائد الذي قد يضيع نفسه في الهلال!

إلى سلمان الفرج .. افتقدك الهلال كثيرًا ولكن..

رؤيته في الملعب كفيلة لكشف الكثير من الصرامة الغائبة، وإحراج آخرين بأدائهم الهزيل، هذا هو ما فعله سلمان الفرج بمشاركته الليلة أمام نساجي الإيراني في أطول مباراة خاضها خلال الموسم الجاري..

الزعيم حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام نساجي الإيراني بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ليحسم تأهله لدور الـ16 كأول مجموعته برصيد 16 نقطة.

قائد القوة الزرقاء خاض 84 دقيقة من المباراة قبل أن يقرر مدربه البرتغالي جورج جيسوس استبداله والدفع بعبد الإله المالكي بدلًا منه، وهي أطول فترة شارك به خلال الموسم الجاري، بعدما خاض 74 دقيقة في منتصف سبتمبر الماضي، بينما غاب عن الملاعب منذ الأسبوع الأول من أكتوبر، وعاد في 25 نوفمبر الماضي، ليشارك في 22 دقيقة فقط خلال مباراتين مجتمعتين.

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حضر فحضرت الصرامة الغائبة

طالما تحدثنا عن أهمية الفرج في الملعب سواء مع الهلال أو المنتخب، فالجميع تقريبًا لام الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية السابق، وقتما سمح له بمغادرة المعسكر خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما تعرض للإصابة في المباراة الافتتاحية، فهو أكثر من مجرد لاعب أو قائد يحمل الشارة فوق ذراعه، بل أن تأثيره المعنوي يفوق حتى الفني منه.

والليلة أثبت سلمان للجميع صرامته كقائد من جديد، في وقت اتهم به الكثيرون بمجاملة المدربين لسالم الدوسري؛ الجناح الأيسر للفريق، لم يسر الفرج على الخطى نفسها، وامتلك جرأة إيقاف التورنيدو وقتما احتسب الحكم ضربة جزاء الليلة، جراء عرقلة المهاجم صالح الشهري من الخلف.

بصرف النظر عن كون الحكم تراجع عن احتساب الجزائية بعد الرجوع لتقنية الفيديو إلا أن قبل حسمه لقراره، كان الفرج قد حسم المنفذ في فريقه، ومع الدوسري من الإمساك بالكرة، مفضلًا منحها للشهري.

موقف سلمان جاء على إثر إهدار سالم لضربتين جزائيتين في مواجهة نافباخور الأوزبكي الإيراني في الجولة الخامسة من البطولة نفسها، فوقتها كان الدوسري هو من يحمل الشارة في غياب الفرج، ولم يجد من يردعه عن التنفيذ، رغم أنه ليس الأصلح لهذه الضربات بشكل عام مقارنةً ببعض زملائه.

وبصرف النظر عن أهداره لتلك الجزائيتين، ففي المباريات السابقة شاهدنا الدوسري يتهاوش أحيانًا مع زملائه لتنفيذ كافة الجزائيات كما فعل مع الصربي أليكساندر ميتروفيتش من قبل، دون مراعاة الشارة التي يحملها على ذراعه، لذلك وجود "رادع" له في الملعب مهم في كافة الأحوال.

أحرج زملائه بأدائهم الهزيل

على الجانب الآخر، لم يكن الدوسري فقط من أحرجه الفرج في هذه المباراة، فهناك الثنائي صالح الشهري وعبد الله الحمدان، الذي يقدم أداءً متواضعًا في كل مرة يتم اللجوء إليه، بداعي الابتعاد عن حساسية المباريات والجلوس على مقاعد البدلاء لفترة طويلة.

إذا كانت الحجج سهلة هكذا، فماذا يقول الفرج العائد من إصابات متلاحقة؟!

الفارق أن سلمان يعلم تمامًا أن الحياة فرصة، ربما لن تأتي مجددًا، فإما إثبات الذات وترك أثر أو العيش في دور الضحية، وإذا اخترت الاختيار الثاني، فلا تلوم الجمهور على وضعك على "مقصلة الانتقادات"!

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أحرجهم ولكن!

رغم أنه لا يمكن أن ينكر أحد المجهود الكبير الذي قدمه الفرج في وسط ملعب الزعيم رغم حداثة عودته من الإصابات كما تحدثنا إلا أنه في الوقت نفسه لا بد من إلقاء الضوء على ما عابه في اللقاء..

رقميًا، نسبة دقة تمريرات صاحب الـ34 عامًا في اللقاء بلغت 91.3%، بعدما مرر الكرة 80 مرة، منها سبع تمريرات طولية فقط، ولم يخسر الكرة إلى ثماني مرات.

أكثر ما عابه في لقاء الليلة هو قتله لأكثر من هجمة بتفضيله تمرير الكرة للخلف أو بشكل عرضي في الملعب للأظهرة بدلًا من التمريرات الطولية للأمام وفي مناطق الخطورة للخصم.

لاعب الوسط التقليدي كما يفعل الفرج، لن يفيد الهلال في المباريات التي تشهد الكثير من التكتلات الدفاعية، لذلك حتى وإن كان جاهزًا من الناحية البدنية والفنية، فحجزه بمكان أساسي في التشكيل سيكون صعبًا، إذا استمر على اللعب بهذه الطريقة بدلًا من تنوع اللعب في الأمام، خاصةً وأن خصم الليلة ليس بالقوي كي يلجأ لهذا الأسلوب!