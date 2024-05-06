نساء في كرة القدم | ماريانا كوفاسيفيتش .. الساحرة التي لُقبت بـ "مورينيو الأنثي" ولجأ لها رونالدو وميتروفيتش

سلسلة جديدة أطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم

كرة القدم كانت ومازالت في نظر العديد لعبة الرجال، إذ رغم التقدم الكبير في الكرة النسائية وتواجد لاعبات بجودة عالية، إلا أن مقاليد الحكم خارج الملاعب ظلت بأيدي الرجال .. مع هذا، فهناك عدة نساء اخترقن ذلك الحاجز وفرضن أنفسهن على اللعبة الأشهر في العالم. جول النسخة العربية يُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن أبرز النساء في عالم الساحرة المستديرة.

حلقتنا اليوم عن الصربية ماريانا كوفاسيفيتش، الساحرة أو المعالجة الروحية التي تحظى بشعبية هائلة بين الرياضيين عامة ولاعبي كرة القدم خاصة لقدرتها علاج إصاباتهم الرياضية في وقت أسرع من المعتاد، وآخر المستفيدين منها كان مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش.

ماريانا .. الصيدلانية التي أصبحت المعالجة الساحرة

وُلدت ماريانا عام 1962 وتخرجت من كلية الصيدلة في صربيا عام 1987 وحصلت على الماجستير، ومن ثم حصلت على شهادة مزاولة المهمة عام 1990، وبدأت بعدها العمل مع العديد من الجهات المختصة بالصناعات الدوائية، كما حصلت على شهادات خاصة في العلاج الطبيعي وعلاج العضلات لتُكون خبرة جيدة في هذا المجال.

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لم تكن ماريانا سوى صيدلانية مجهولة في بلادها قررت الاتجاه لفتح مركز طبي خاص بعلاج الإصابات العضلية مطلع القرن الجديد، اشتهرت فيما بعد في بلادها وبين الرياضيين الصرب بالعلاج السريع وبأساليب غير تقليدية لإصابات العضلات، لكن كل شيء بدأ يتغير في السنوات الأخيرة من العقد الأول في القرن الحالي.

لازوفيتش بدأ القصة وفان بيرسي نقلها للعالم

تعرض دانكو لازوفيتش مهاجم أيندهوفن الهولندي لإصابة عضلية صعبة، لم ينتظر علاج الأطباء في هولندا بل عاد إلى بلاده وزار عيادة كوفاسيفيتش في بلجراد، وهناك حصل على العلاج السريع واستطاع العودة في وقت أسرع من المتوقع. لم يكن أول لاعب عولج عند ماريانا بل ذكرت هي خلال مقابلة مع موقع "نوفوسيتي" الصربي أن أول لاعبين عالجتهما هما ماركو بانتاليتش وبوجدان بوجدانوفيتش.

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روبن فان بيرسي أحبط الهولنديين ومشجعي آرسنال حين تعرض لإصابة في كاحله خلال مواجهة هولندا وإيطاليا الودية في نوفمبر 2009، كان من المتوقع أن تُبعده عن الملاعب لـ4 أشهر، لكن أحد زملائه الذي كان يتواجد في أيندهوفن مع لازوفيتش أخبره بقصة الطبيبة الصربية المعجزة.

فان بيرسي أراد الذهاب إلى هناك رغم معارضة مدربه الفرنسي آرسين فينجر، وقد ذهب بالفعل وعولج على أيدي كوفاسيفيتش لكن الأمر لم ينجح وعاد المهاجم إلى لندن وكاحله مازال متورمًا وقد احتاج إلى عملية جراحية لإصلاح الأربطة وعاد للعب في إبريل 2010.

رحلة فان بيرسي شجعت العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي بالذهاب للعلاج عند كوفاسيفيتش، وبعضهم كان قد ذهب قبله بالفعل لكن لم يظهر ذلك للإعلام، أبرزهم بابلو زاباليتا وفينسنت كومباني من مانشستر سيتي وثلاثي ليفربول، يوسي بن عيون وجلين جونسون وألبرت رييرا، بجانب فرانك لامبارد الذي ذهب إلى هناك بعد حالة فان بيرسي ولكنه عاد سريعًا دون أن يقتنع بجدوى العلاج.

رافا بينيتيز المدير الفني لليفربول قال آنذاك، كما نقل موقع "ذا أتلتيك" "العديد من اللاعبين الكبار يذهبون منذ سبع سنوات. قد كان الأمر ناجحًا وأعتقد أنه آمن. لقد أرسل سيتي لاعبين مسبقًا، وكانوا يلعبون في غضون أيام. لقد تحققنا من ذلك عندما علمنا باللاعبين المختلفين الذين كانوا هناك. يجب أن أعترف أننا فوجئنا بمدى نجاحها. هذا يعني أن لدينا لاعبين متاحين وتدريبات توقعنا أن يغيب عنها لعدة أسابيع.".

كوفاسيفيتش .. مطلوبة للشرطة!

شهرة الصيدلانية الصربية الكبيرة فتحت لها أبوابًا كثيرة على صعيد العمل، لكنها أيضًا وجهت أنظار الشرطة الصربية لها!

بحثت عنها الشرطة في بلجراد طويلًا عام 2009 بحجة أنها تُدير مركزًا طبيًا دون ترخيص، وقد اختفت ماريانا تمامًا وظهرت فيما بعد وقدمت للشرطة كافة الأوراق المطلوبة لتقنين عملها قانونيًا، وقد انتهت الأزمة بالفعل بعد تعهدها بدفع الضرائب المطلوبة للبلاد، حيث كانت تحصل في كل جلسة علاجية أو زيارة على مبلغ قدرته الصحافة ما بين 3-5 آلاف يورو وهو ما يُعادل 6-10 أضعاف متوسط الدخل الفردي في صربيا آنذاك.

العمل مع منتخب غانا ومعجزة أسامواه جيان

شهرة كوفاسيفيتش وقدراتها العلاجية الخاصة وإشادة عديد اللاعبين بها ونجاحها في علاجهم سريعًا جعل عديد الأندية والمنتخبات تطلب ودها، وقد انضمت بالفعل إلى الجهاز الطبي لنادي سيسكا صوفيا عام 2005 ثم لمنتخب غانا عام 2010 بتوصية من المدرب الصربي ميلوفان راييفاتش وبقيت معهم حتى عام 2017 قبل أن تنتقل للعمل الحر دون ارتباط بأي جهة رغم محاولات بعض الأندية التعاقد معها وأبرزهم مانشستر سيتي.

عام 2012 وقبل انطلاق كأس أمم إفريقيا تعرض مهاجم العين، أسامواه جيان، لإصابة في أوتار الركبة ستُبعده عن اللعب لـ4 أسابيع مما قد يُبعده عن البطولة القارية.

اللاعب ذهب للعلاج عند كوفاسيفيتش وقد نجحت في علاجه بالفعل وأعادته للعب فورًا بعد جلسة مكثفة استمرت لمدة 4 ساعات، وقد تحدث مهاجم العين عن تلك التجربة قائلًا، كما نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية، "ينما تم تشخيص الإصابة على انها سوف تستمر لمدة 4 أسابيع، شعرت بالقلق والخوف من عدم المشاركة في كأس الأمم الافريقية، ولكن رغبتي في المشاركة دفعني إلى تجربة العلاج غير التقليدي الذي أعرف بعض التفاصيل عنه من قبل، وقامت الطبيبة الصربية ماريانا بالتعامل مع الإصابة لمدة 4 ساعات".

تابع "كنت أعتقد انها سوف تطلب مني عدم خوض أي تدريبات بدنية لعدة أيام مثلاً، ولكن المفاجأة التي أذهلتني إنها طلبت مني الركض فوراً، بل والدخول في سباقات سرعة، ولي مجرد الركض الخفيف. قلت لنفسي إن هذه الطبيبة مجنونة أو ساحرة، ثم بدأت في الركض والشكوك تسيطر على تفكيري، إذ كيف يمكنني أن أفعل ذلك والإصابة لازالت في بداياتها وفقاً للتشخيص الطبي، ثم فوجئت بأنني لا أشعر بأي آلام، وأمارس التدريبات واللعب بالكرة بالصورة الاعتيادية، وفي البداية كان ديريك بواتينج على مقربة مني، فوجدته يشعر بالذهول هو الآخر مما يحدث، وعلى أي حال أنا مدين بالكثير لهذه الطبية، ولطريقة العلاج غير التقليدي التي كان لها تأثير مذهل على سرعة الشفاء والتعافي والعودة إلى الملاعب".

كوستا، رونالدو، مودريتش وآخرون

تفخر ماريانا بقائمة طويلة من المرضى الذين ساعدتهم للعودة بسرعة أكبر من المتوقع، إذ كانت قد قدمت العلاج للمهاجم الإسباني دييجو كوستا عام 2014 ليستطيع اللحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ولكنه لم يلعب سوى 9 دقائق وخارج الملعب مصابًا.

كريستيانو رونالدو لجأ للطبيبة المعجزة، كما بدأت تُوصف في الإعلام، بعد إصابته خلال نهائي بطولة يورو 2016، وقد زارها في دبي بحثًا عن العلاج السريع حتى يكون جاهزًا لاستعدادات الموسم الجديد لكنه لم يستفد كثيرًا وعاد للعب بعد 60 يومًا تقريبًا.

لوكا مودريتش هو الحالة التي أذهلت الجميع مؤخرًا، إذ لجأ للساحرة، على حد وصف أسامواه جيان، للعلاج قبل نهائي كأس إسبانيا ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي عام 2023.

النجم الكرواتي كان من المقرر أن يغيب 4 أسابيع بسبب الإصابة في أوتار الركبة لكنه عاد للعب سريعًا بعد زياته لماريانا ولعب بديلًا في نهائي الكأس وأساسيًا في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

آخر اللاعبين الذين زاروا الطبيبة هو المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال السعودي وقد ساهمت في تقليل مدة غيابه مما أعادها للصورة من جديد.

العديد من اللاعبين الآخرين تعالجوا لدى ماريانا حتى أنها أنشأت موقعًا إلكترونيًا خاصًا بها وبطرق علاجها وبقائمة مرضاها، ولكن مع هذا بقي علاجها مثير للجدل دومًا ومرفوض من عديد الجهات.

سر العلاج؟ مشيمة الحصان أم اختراع من ناسا!

اختلف الحديث عن نوعية وسر علاج كوفاسيفيتش للاعبين، بعضهم قال أنه سحر وشعوذة مثل أسامواه جيان، وبعضهم أكد أنه مجرد مساج خاص للعضلات، وبعضهم تحدث عن استخدام التقنية الكهرومغناطيسية في التدليك.

أغرب ما قيل عن سر علاج كوفاسيفيتش هو من صحيفة "24 chasa" البلغارية، حيث أشارت إلى أنها تستخدم تقنية خاصة صُنعت بواسطة وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أما الرأي الراجح فكان أن السر يكمن في المادة الهلامية "الجل" الذي تستخدمه في التدليك والمكون من عناصر خاصة بها دوائية وطبيعية، هذا بجانب استخدام مشيمة الحصان في العلاج بحيث تُحقن مباشرة في العضلات المصابة.

موقع "ذا أتلتيك" نقل عن اللاعب الصربي السابق جوران لوفري قوله عن طريقة العلاج، حيث تعالج عندها، "الأمر لا يتضمن أي تدليك أو وضع مواد هلامية على الجسد، بل تقوم بحقن مادة ما في الجزء المصاب من الجسم، هذه المادة مصنوعة من مشيمة الحصان وتحتوي على خلايا تساعد على تسريع عملية شفاء العضلات. إنها تحقن المادة بعمق 6 بوصات داخل الجسم، وبمجرد حدوث ذلك يتم توصيل المعدات الكهربائية بالسابق وحول الأربطة والعضلات لبدء عملية التحفيز للعضلات بهدف إيصال العلاج لأماكن مصابة مختلفة".

ماريانا تتحدث عن نفسها وعلاجها و"مورينيو الأنثى"

ترفض الطبيبة المعجزة الإدلاء بتصريحات إعلامية أو إجراء مقابلات صحفية، لكنها أجرت عام 2019 مقابلة مع موقع "نوفوستي" الصربي، تحدثت خلالها عن نفسها قائلة "وصفتني وسائل الإعلام الإنجليزية والهولندية بـ "طبيبة مشيمة الحصان". هذا اللقب يتبعني حتى اليوم، ويبدو لي أنه سيتبعني في المستقبل".

أضافت "لا أعرف من فكر في العمل مع مشيمة الخيول، ربما يعتقدون أنه في صربيا لا يوجد سوى الذئاب والملفوف ولحم الخنزير المقدد والهمج والخيول".

كوفاسيفيتش تقول عبر موقعها على الإنترنت أن العلاج ليس جراحيًا أبدًا، وتُضيف واصفة إياه "تجديد الأنسجة العضلية التالفة مع تدليك اليد باستخدام الأسطوانة والهلام الأصلي الذي يتكون من مواد فعالة بشكل طبيعي مختلفة، في مجال كهرومغناطيسي يحدث باستخدام تدفق الكهرباء عالية التردد على الأنسجة التالفة التي يبقى خلالها الجلد سليمًا. تعمل العملية بشكل غير جراحي على المريض دون أي تناقضات وردود فعل تحسسية. جميع المواد التي نستخدمها طبيعية تمامًا وآمنة لأي نوع من اختبارات مكافحة المنشطات".

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وأوضحت خلال نفس المقابلة أن سعر علاجها موحد لجميع الأندية واللاعبين، مشيرة إلى أنها رفضت عديد العروض للعمل مع الأندية والاتحادات وفضلت البقاء والعمل بشكل مستقل في بلجراد، وقد وصفت انتقادات البعض لها بأنها ربما غيرة مهنية!

ماريانا سُئلت خلال نفس الحوار عن وصفها بالنسخة النسائية من مورينيو، فأبدت دهشتها من ذلك وأضافت "لا ألقب بذلك، إنه لقب أطلقه أحدهم في مرة ما وانتهى الأمر. ربما لأنه المدرب الوحيد الذي بدأ عمله كمترجم وأنا أخصائية العلاج الطبيعي الوحيدة التي بدأت عملها كصيلانية. في الواقع، نحن مثابرون ونعمل بجد ولا نستسلم أبدًا ونبحث دومًا عن الحلول".

أثارت ماريانا كوفاسيفيتش الكثير من الجدل خلال العقدين والنصف الأخيرين بعلاجها للعديد من نجوم كرة القدم، سواء عن مدى نجاعة علاجها أو سره أو مدى الضرر الذي قد تُسببه للاعبين، وقد لُقبت بالعديد من الألقاب مثل الطبيبة المعجزة والساحرة والمعالجة، لكن المؤكد أن لديها مجموعة كبيرة من المؤمنين بقدرتها على العلاج بشكل أسرع من الطرق المعتادة وأن عيادتها لن تكون فارغة يومًا ما!