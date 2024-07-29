نساء في كرة القدم | هارييت روبسون .. الفتاة التي عاش معها جرينوود الكابوس والحلم!

سلسلة جديدة أطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم

كرة القدم كانت ومازالت في نظر العديد لعبة الرجال، إذ رغم التقدم الكبير في الكرة النسائية وتواجد لاعبات بجودة عالية، إلا أن مقاليد الحكم خارج الملاعب ظلت بأيدي الرجال .. مع هذا، فهناك عدة نساء اخترقن ذلك الحاجز وفرضن أنفسهن على اللعبة الأشهر في العالم. جول النسخة العربية يُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن أبرز النساء في عالم الساحرة المستديرة.

حلقتنا اليوم عن هارييت روبسون .. الفتاة التي عاش معها ميسون جرينوود الكابوس والحلم!

تقول أنغام في الأغنية الشهيرة المعبرة عن "هرمونات" المرأة خاصة فيما يتعلق بالحب وعلاقتها مع الرجال "أيوة بحبك أوي بس مش عايزاك .. زعلانة منك بس مبسوطة معك .. مش طايقة أشوفك لكن إنت وحشتني .. وبشك فيك لكن حقيقي مصدقاك". تلك الكلمات ربما أفضل تعبير عن مشاعر هارييت روبسون تجاه جرينوود نجم مارسيليا الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إن حاولت البحث عن تلك الفتاة لن تجد الكثير من المعلومات، رغم أننا في زمن يصعب فيه إخفاء المعلومات والبيانات، فقد رفضت الكشف عن عُمرها، وإن كانت بعض المصادر الصحفية تتحدث أنها في عامها الـ24، وأنها فتاة إنجليزية امتهنت عرض الأزياء.

لم تظهر روبسون للعلن سوى في يناير 2022 حين فاجأت العالم ومشجعي مانشستر يونايتد تحديدًا بتقديم شكوى للشرطة الإنجليزية تتهم فيها مايسون جرينوود بالاعتداء الجسدي والجنسي واغتصابها بصورة وحشية، لتتحول هنا حياة المراهق الشاب إلى كابوس مظلم.

بداية العلاقة العاطفية بين الشابين كانت في مدرسة ميرسي في مدينة أشتون الإنجليزية، وقد بدت الفتاة داعمة جدًا للاعب ومسيرته المهنية، حيث حضرت العديد من المباريات له، لكن تلك العلاقة واجهت "المطب" الأول لها في إبريل 2020، حيث، وحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزي، انفصل الثنائي عن بعضهما البعض، وقد أكدت روبسون عبر إنستجرام ذلك الأمر.

عاد هارييت وميسون لبعضهما البعض بعد عدة أشهر، وتحديدً في نوفمبر 2020، وبعدها بعامين تقريبًا ظهرت الصدمة التي فاجأت الجميع!

نشرت الفتاة مقطع صوتي يُظهر تهديد جرينوود لها وصورًا لها تُظهر تعرضها لاعتداءات جسدية وجنسية، وقد تقدمت بشكوى للشرطة ضده، وهنا كما أسلفنا تحولت حياة المراهق المنطلق في مسيرته المهنية إلى كابوس كبير، حيث جمده مانشستر يونايتد وحوله للتحقيق واستبعد من المنتخب الإنجليزي وأنهت شركة نايكي عقدًا تجاريًا معه، وكذلك اعتقلته الشرطة عدة مرات ووجهت له عدة تهم.

نهاية ذلك الكابوس كانت في فبراير 2023 حين أسقطت المحكمة كافة التهم ضد جرينوود لعدم كفاية الأدلة، وقد بُرئ من كافة التهم الموجهة له، ولكن ذلك بعدما ضاع عليه موسم 2022-2023 كاملًا، إذ لم يُقيده يونايتد في القائمة وجمده تمامًا.

انتقل جرينوود صيف 2023 معارًا إلى خيتافي، لكن ذلك لم يكن الحدث الأهم في حياته .. بل كان إبلاغه من صديقته روبسون بأنها حامل بطفلته! وحدث ذلك في فبراير 2023 بعد إسقاط التهم عنه، وهو ما رآه الإعلام إشارة واضحة على عودة العلاقات بين الثنائي إلى أفضل حالاتها.

هذا ما ظهر لاحقًا بالفعل، حيث بدأت تنتشر الصور للثنائي معًا وقد بدا واضحًا أنهما يعيشان حالة حب متوهجة وأنهما وضعا خلف ظهريهما كل ما مرا به سابقًا، وقد توجا تلك النقلة النوعية في حياتهما بولادة طفلتهما في يوليو 2023، وقد احتفلا قبل أسبوعين تقريبًا بعيد ميلادها الأول .. يُمكن القول أن جرينوود هنا خرج من الكابوس وبدأ يعيش حلم الحب الجميل من جديد.

الإيجابي للاعب أن الحلم لم يكن فقط على مستوى علاقته مع روبسون، بل كذلك على صعيد مسيرته المهنية، حيث تلقت دفعة كبرى بتألقه مع خيتافي موسم 2023-2024 وهو ما قاده في النهاية للانتقال إلى مارسيليا رغم مطالبة بعض جماهير يونايتد بالعفو عنه ومنحه فرصة أخرى.

الجناح الإنجليزي كان قد أعلن اتفاقه مع مانشستر يونايتد على الرحيل في أغسطس 2023، مشيرًا إلى أنه قد ارتكب بعض الأخطاء وأن تلك الخطوة هي الأفضل له وللنادي، ورغم تألقه في فترة الإعارة إلا أن بقاءه مع ناديه لم يكن ممكنًا بعد ما حدث! ولذا رحل نهائيًا ووقع عقدًا يمتد لـ5 سنوات مع مارسيليا في وقت سابق من هذا الشهر.

هارييت روبسون كانت الفتاة التي أعاقت أحد أفضل المواهب الإنجليزية عن مواصلة انطلاقتها الصاروخية في ملاعب كرة القدم، كانت الفتاة التي حولت حياة اللاعب من حلم إلى كابوس ثم أعادته لحالة الحلم من جديد.