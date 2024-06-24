نساء في كرة القدم | مورينا بلتران .. الشقراء التي أثارت الجدل في افتتاح كوبا أمريكا 2024

سلسلة جول النسخة العربية المختصة بتسليط الضوء على أبرز النساء في عالم كرة القدم

كرة القدم كانت ومازالت في نظر العديد لعبة الرجال، إذ رغم التقدم الكبير في الكرة النسائية وتواجد لاعبات بجودة عالية، إلا أن مقاليد الحكم خارج الملاعب ظلت بأيدي الرجال .. مع هذا، فهناك عدة نساء اخترقن ذلك الحاجز وفرضن أنفسهن على اللعبة الأشهر في العالم. جول النسخة العربية يُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن أبرز النساء في عالم الساحرة المستديرة.

حلقتنا اليوم عن مورينا بلتران .. الصحفية التي أثارت الجدل بظهورها الغريب في افتتاح كوبا أمريكا 2024.

تابع العالم خلال الأسبوع الماضي حفل افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2024 على ملعب مرسيدس بنز في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي شهد عدة حوادث ومشاهد غريبة وجدلية، أبرزها ظهور امرأة شقراء وقت إجراء الحكم للقرعة قبل انطلاق مواجهة الأرجنتين وكندا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولدت بلتران في الـ29 من يناير 1999 وتعلقت بكرة القدم منذ الصغر، وقد درست الصحافة في الأرجنتين وبعد تخرجها بدأت عام 2019 العمل مع قناة ESPN كصحفية ومراسلة مختصة بكرة القدم المحلية.

صاحبة الـ25 عامًا لم تتوقف عند العمل الصحفي الخاص بكرة القدم، بل كانت ضيفة شبه دائمة على البرامج الرياضية المختلفة في القنوات الرئيسية بالأرجنتين، كما تُصنف مؤثرة اجتماعية، حيث تمتلك ما يزيد عن مليوني متابع عبر إنستجرام.

مورينا إحدى مشجعات بوكا جونيورز الكبار، ولديها علاقات ودية وقوية مع مختلف لاعبيه، ومؤخرًا خُطبت إلى لوكاس بلونديل لاعب الفريق وتنشر الكثير من الصور برفقته عبر السوشيال ميديا.

الأمر لم يتوقف هنا! بل كانت بلترن الرئيسة السابقة لنادي كويتاس النسائي المكون من 7 لاعبات والذي شارك في دوري كوينز المملوك للنجم الإسباني جيرارد بيكيه.

الجميلة الشقراء لفتت الأنظار وأثارت الكثير من الدهشة والجدل بتواجدها خلال سحب الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا قرعة مواجهة افتتاح كوبا أمريكا 2024 مع قائدي كندا والأرجنتين، ألفونسو دفيز وليونيل ميسي، على الترتيب.

مورينا كشفت النقاب عن سر ذلك الحدث عبر مقطع فيديو نشرته على إنستجرام، أوضحت خلاله أن الأمر ليس سوى حملة إعلانية لإحدى شركات المشروبات الغازية الشهيرة في أمريكا والعالم.