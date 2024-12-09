نساء في كرة القدم | منال سامر .. المراسلة السعودية التي كسرت حدود المألوف وتنتظر وليد الفراج لتحقيق أمنيتها!

سلسلة جديدة أطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم

كرة القدم كانت ومازالت في نظر العديد لعبة الرجال، إذ رغم التقدم الكبير في الكرة النسائية وتواجد لاعبات بجودة عالية، إلا أن مقاليد الحكم خارج الملاعب ظلت بأيدي الرجال .. مع هذا، فهناك عدة نساء اخترقن ذلك الحاجز وفرضن أنفسهن على اللعبة الأشهر في العالم، لذا نحن في النسخة العربية من "جول" نُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن أبرز النساء في عالم الساحرة المستديرة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

حلقتنا اليوم عن منال سامر .. تلك المراسلة التي اعتدنا على طلتها علينا مع كل جولة من الموسم الجاري لدوري روشن السعودي سواء لإطلاعنا على حالة الفريقين والأجواء في الملاعب قبل انطلاق المباريات أو حتى عقب نهايتها بلقاءاتها السريعة مع اللاعبين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إن أردت أن تلخص حكاية "منال" فهناك إنجازين لها يتصدران المشهد؛ أول مراسلة سعودية في ملاعب كرة القدم للرجال، وأول امرأة سعودية تقود استوديو تحليلي لمباراة كرة قدم للنساء في المملكة العربية.

لكن ماذا عن كواليس ما قبل هذين الإنجازين؟!

ابنة الخُبر .. رفض والدها طلبها فشقت طريقها في عالم التسويق الرقمي!

دعنا في البداية نغوص في جولة سريعة حول نشأة منال سامر، لتعرف من أين لها بتلك القوة التي دفعتها لكسر حدود المألوف في المجتمع السعودي..

سامر ابنة مدينة الخُبر، حيث نشأت هناك وتعلمت حتى بدايات دراستها الجامعية، قبل أن تضطرها الظروف العائلية لشد الرحال إلى مدينة جدة، التي شهدت دراستها لـ"نظم المعلومات".

نعم! درست نظم المعلومات رغم أن أمنيتها كانت دراسة القانون، لكن بعبارة "أبي رفض لإن ما عندنا بنات تسافر برا" أوضحت منال سبب عند نجاحها في تحقيق حلمها عبر بودكاست "الناقد"، ومن هنا بدأ كل شيء..

في سوق العمل، بدأت منال من عالم التسويق الرقمي عبر برامج على "يوتيوب" وإدارة بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة نفسها "كنت كالمرأة الخفية في تلك البرامج!".

ولم تكتف ابنة سامر بذلك، واتجهت كذلك لدراسة العلاقات العامة، التي فتحت لها بابًا للعمل كـ"استشاري تنظيم فعاليات"، التي فتحت لها أبواب الساحرة المستديرة.

GOAL

عبدالعزيز البكر .. اليد الخفية في خطوات منال بالملاعب!

وسط أسرة من أم أهلاوية وأب اتحادي، غاصت منال؛ التي تؤكد عدم انتمائها لهذا ولا ذاك .. إنما لريال مدريد الإسباني فقط، في تفاصيل كرة القدم، ليس لمجرد الاستمتاع، إنما لحب فهم الجوانب التكتيكية منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، ما شكل لديها وعيًا كبيرًا في عالم الساحرة المستديرة.

وبينما كانت تنظم إحدى الفعاليات بطبيعة عملها، التقت بالإعلامي الرياضي عبدالعزيز البكر، فقررت أن تستغل الفرصة أفضل استغلال..

تقول منال عبر بودكاست "الناقد": "قلت للبكر وقتها إنني سأكون مقدمة استوديو تحليلي في يوم من الأيام، وأكدت له علمي التام بكرة القدم، حتى مرت السنوات وفوجئت بتواصله معي".

وقتها عرض عليها البكر برنامجًا يسلط الضوء على الحضور النسائي لمباريات دوري روشن، والذي طُبق بالفعل على أرض الواقع تحت عنوان "الملعب ملعبنا" عبر قناة "إس إس سي" وتطبيق "شاهد".

ومن مراسلة لرصد ردود أفعال السيدات عن مباريات الرجال، في فترة قصيرة أصبح منال سامر أول امرأة سعودية تعمل كمراسلة في مباريات دوري روشن السعودي، وقبل أيام قليلة، قادت الاستوديو التحليلي لمواجهة منتخب السعودية النسائي أمام نظيره الفلسطيني الودية، كأول امرأة سعودية تتولى هذه المهمة أيضًا.

ولأن أحيانًا "الشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة" واجهت منال سامر بعض الجدل خلال لقاءاتها مع اللاعبين عقب المباريات، أحد المشاركين في هذا الجدل كان الإعلامي خالد العقيلي، الذي سلط الضوء على عدم نظر بعض اللاعبين السعوديين لها أثناء الحديث كعبدالإله المالكي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان وغيرهم، معلقًا: "أكثر من لاعب سعوي عمل هذي الحركة لماذا الإصرار على تواجد المراسلة وإحراجها؟؟".

لكن لا مشكلة .. فمنال سامر تواصل عملها وتركت الصياح لأعداء نجاحها!

اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!

احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24

أخيرًا .. مناشدة لوليد الفراج!

"لست من فريق عمل برنامج وليد الفراج، لكن ليته يخصص فقرة أسبوعية في برنامجه للحديث عن الكرة النسائية وتحليل مبارياتها، سأرحب كثيرًا إن تلقيت اتصالًا منه أو من خالد الشنيف أو بتال القوس للعمل في هذه الفقرة، أو ربما عبدالعزيز البكر يفعلها!"..

تلك كانت أمنية منال سامر التي كشفت عنها عبر بودكاست "الناقد" قبل أشهر قليلة، حتى الآن لم يستجب لها أي من تلك البرامج، لكن حتمًا بإصرارها سيتحقق لها ذلك يومًا ما!