سلسلة جديدة يُطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم

كرة القدم كانت ومازالت في نظر العديد لعبة الرجال، إذ رغم التقدم الكبير في الكرة النسائية وتواجد لاعبات بجودة عالية، إلا أن مقاليد الحكم خارج الملاعب ظلت بأيدي الرجال .. مع هذا، فهناك عدة نساء اخترقن ذلك الحاجز وفرضن أنفسهن على اللعبة الأشهر في العالم. جول النسخة العربية يُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن أبرز النساء في عالم الساحرة المستديرة.

حلقتنا الأولى تتحدث عن السيدة التي هزت عرش باريس وحبست أنفاس مدريد، الأم التي آمنت بنجلها وجعلته الهدف الأهم لعمالقة كرة القدم، الذئبة التي افترست الجميع دفاعًا عن فلذة كبدها .. عن الجزائرية فايزة العماري والدة كيليان مبابي.

نجم منتخب فرنسا وصف دور والدته في مسيرته قائلًا "لا يوجد كيليان مبابي دون والدتي"، والمتتبع لحياة اللاعب والمواقف الكثيرة التي مر بها يُدرك تمامًا أن تلك ليست مجرد جملة عاطفية بل حقيقية تمامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العماري المولودة عام 1974 آمنت بموهبة كيليان مبكرًا وشجعته على تطويرها وتحسينها، كانت بمثابة المهندسة التي أشرفت على بناء حياة الطفل الذي تحول إلى مراهق يُوقع لنادي موناكو مقابل 85 ألف يورو شهريًا ولا يحصل سوى على 200 يورو كمصروف جيب في الشهر.

العماري وُلدت لوالدين جزائريين وتزوجت ويلفريد مبابي وأنجت منه الطفلين، كيليان وإيثان، وقد كانت إحدى لاعبات فريق بوندي الفرنسي لكرة اليد قبل أن تعتزل الرياضة في عامها الـ27 وتتجه للعمل في مركز الترفيه الخاص بالمدينة.

لم تكن فايزة تحت الأضواء حتى بداية العقد الثاني من القرن الجاري، حين بدأ الصراع بين باريس سان جيرمان وريال مدريد على توقيع مبابي، هنا صُدم المسؤولون هنا وهنا بسيدة صارمة حادة لا تتراجع أبدًا، لا هدف لها سوى مصالح نجلها ولا تجد أن إرث ريال مدريد أو طموحات باريس سان جيرمان يحمل أي قيمة مضافة تجعلها تُضحي لأي منهما.

صرامة العماري في دفاعها عن مصالح ابنها لم تظهر فقط مع باريس سان جيرمان وريال مدريد، بل قبل ذلك بسنوات ومع تشيلسي الإنجليزي، إذ أجرى كيليان فترة معايشة واختبارات عام 2011 مع النادي اللندني ولكن أحد المدربين طلب منهم العودة لاحقًا للخضوع للمزيد من الاختبارات، وهنا ردت عليه "لن نعود أبدًا، بل أنتم من ستدفعون 50 مليون جنيه إسترليني بعد 5 سنوات لشرائه".

العماري خرجت منتصرة في كل المعارك التي خاضتها مع نجلها، جددت العقد مع ناصر الخليفي كما أرادت، والآن نفذت رغبة كيليان بالرحيل وخوض تحدٍ جديد غالبا سيكون في مدريد، حيث نجحت أيضًا في الحصول على عقد يُلبي طموحاتها وابنها هداف كأس العالم 2022.