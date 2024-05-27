سلسلة جديدة أطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم

كرة القدم كانت ومازالت في نظر العديد لعبة الرجال، إذ رغم التقدم الكبير في الكرة النسائية وتواجد لاعبات بجودة عالية، إلا أن مقاليد الحكم خارج الملاعب ظلت بأيدي الرجال .. مع هذا، فهناك عدة نساء اخترقن ذلك الحاجز وفرضن أنفسهن على اللعبة الأشهر في العالم. جول النسخة العربية يُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن أبرز النساء في عالم الساحرة المستديرة.

حلقتنا اليوم عن الفرنسية ستيفاني فرابار .. الحكمة التي صنعت التاريخ في كرة القدم للرجال وأظهرت مؤخرًا أنيابها لليونايين خلال نهائي كأس اليونان.

لنبدأ اليوم بالعكس، من الحاضر للماضي .. فقد ضجت الصحف خلال الأيام الماضية بأحداث نهائي كأس اليونان بين باناثينايكوس وأريس مساء السبت الماضي، وهو اللقاء الذي جعل من فرابار أول حكمة تُدير مباراة كرة قدم للرجال في اليونان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد اليوناني لكرة القدم لجأ لتعيين فرابار لتجنب أي اتهامات بشأن التحيز ولتفادي أي أعمال شغب تُعكر صفو النهائي، لكن ما حدث كان العكس تمامًا .. فقد أثارت الحكمة الفرنسية غضب الجميع حين أشهرت البطاقة الحمراء لـ3 لاعبين، الأولى كانت من نصيب جيانيس كوتسراس لاعب باناثينايكوس بالدقيقة 58، ثم حصل ثنائي أريسفلاديمير داريدا وجان جولز على البطاقة الحمراء بالدقيقتين 65 و71، وقد استغل باناثينايكوس النقص العددي واستطاع خطف هدف الفوز الثمين في آخر لحظات اللقاء لينفجر الملعب غضبًا من منافسه وتضطر الشرطة للتدخل لإخراج الحكمة وإنقاذها من قسوة الرجال وعنفهم.

إنجاز فرابار في اليونان ليس الأول لها، بل يُمكن القول أنها الحكمة صائدة الإنجازات والأوليات في مجال تحكيم النساء لكرة القدم الخاصة بالرجال، فصاحبة الملامح الحادة والقاسية دخلت التاريخ بالفعل بأن أصبحت أول حكمة تُدير مباراة للرجال في دوري الدرجة الثانية الفرنسي عام 2014، وبعدها بـ5 سنوات أصبحت أول حكمة تُدير مباراة في الدوري الفرنسي "ليج وان" وكان ذلك تحديدًا يوم 28 إبريل 2019 خلال مواجهة ستراسبورج مع أميان.

بعد ذلك الإنجاز، فازت فرابار بثقة الاتحاد الدولي لتُدير نهائي كأس العالم للسيدات عام 2019، وفي أغسطس من نفس العام أدارت السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي وحصلت على إشادة المدرب يورجن كلوب.

لم تتوقف المولودة عام 1983 أبدًا، بل واصلت تحطيم كل الحدود بأن أصبحت أول حكمة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا وكانت مواجهة يوفنتوس مع دينامو كييف يوم 2 ديسمبر، وبالعودة للمحطات الدولية فقد أصبحت أول حكمة تُدير مباراة في تصفيات كأس العالم وكانت بين هولندا ولاتفيا في مارس 2021.

الإنجاز الأهم في مسيرة فرابار المهنية كان بمنحها الثقة لإدارة مباراة كوستاريكا وألمانيا في دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022 .. سنكرر الكلمات من جديد، فهي أول حكمة تحقق هذا الإنجاز التاريخي!

تلك السيدة التي ولدت في بلدة لو بلسيس بوشار في أقصى شمال منطقة باريس أحدثت زلزالًا في عالم التحكيم لمباريات كرة القدم للرجال، وقد أظهرت شغفها بتلك المهنة مبكرًا جدًا، حيث أدارت أول مباراة لها عام 2003 وهي في عامها الـ19 .. بعد عقدين من الزمن تقريبًا جمعت كل الأوليات في التحكيم النسائي الخاص بمباريات الرجال وأدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وخلال مسيرتها المهنية الممتدة على مدار 20 عامًا تقريبًا، حصدت فرابار الكثير من الإشادات من مختلف الرجال المرتبطين باللعبة، ولعل أقوى الكلمات جاءت من بيير لويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا، وصاحب الشخصية الصارمة، حيث قال خلال حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" عام 2021 وبعد تسليمه جائزة أفضل حكم للسيدة الصارمة "أتمنى أن يكون هناك المزيد من "فرابار" في المستقبل، وألا يُعد ذلك حدثًا استثنائيًا وغريبًا".

صاحبة الـ41 عامًا وصلت في مسيرتها المهنية إلى تحكيم 286 مباراة للرجال أظهرت خلالها 1037 بطاقة صفراء تحولت 23 منها إلى حمراء، بجانب 36 بطاقة حمراء مباشرة، وقد احتسبت 79 ركلة جزاء .. وكل تلك الأرقام مازالت قابلة للزيادة!