"نريد أن نكون مثل الهلال" .. مرشح لرئاسة يُغضب جماهيره!

تصريحات غريبة من رئيس النصر المحتمل

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عبرت جماهير نادي النصر عن غضبها تجاه غازي الذيابي، الذي سيُرشح نفسه لرئاسة نادي النصر، خلفًا لمسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة الشركة غير الربحية للعالمي، والذي سيتقدم باستقالته.

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وقال الذيابي خلال تصريحات انتشرت له عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: " النية موجودة لرئاسة نادي النصر، ولم يتبق سوى استشارة الإلهية ومع الأهل".

وأضاف: "يحتاج النصر إلى عمل إداري وفني مرتب وعلى أعلى جودة، ورئيس جديد يصحح أخطاء من سبقه ويبدأ من حيث انتهوا، وألا ينسف العمل الذين قاموا به".

وواصل: "أريد أن نصل على مستوى الهلال لأنه النادي السعودي المرتب من الألف إلى الياء مرتب في كل شيء".

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تصريحات الذيابي أغضبت جماهير النصر، حيث قال أحد المشجعين: "الرئيس هذا ومستشارة المريسل كملت، صراحة حال النصر لا يسر العدو قبل الصديق"،

بينما رد مشجع آخر قائلًا: "لو صرت رئيسًا لنادي النصر لشجعت نادي الهلال".

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