"نريد الحقيقة" .. حادثة مقتل الشاب المصري في إيطاليا تصل إلى ملاعب كرة القدم

حادثة مؤسفة في ميلانو

وصلت ردود الفعل على مقتل الشاب المصري رامي الجمل في إيطاليا إلى ملاعب كرة القدم، وتحديدًا خلال مباراة كوسينزا وفروسينوني في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

صاحب الـ19 عامًا كان قد قُتل في نوفمبر الماضي بعد ملاحقة الشرطة له ولصديقه التونسي خلال وجودهما على متن دراجة نارية، حيث طُلب منهما التوقف على حاجز تفتيش للشرطة لكن السابق التونسي لم يمتثل وغير اتجاهه وابتعد بعيدًا عن الحاجز لتلاحقه الشرطة مما أدى إلى اصطدامه بسيارة في حادثة مروعة أدت إلى مقتل الشاب المصري.

الحادثة أحدثت ردود فعل كبيرة حتى أن وزارة الخارجية المصرية طالبت خلال بيان رسمي بالتحقيق فيما جرى، خاصة في ظل إصرار عائلة الجمل على عدم وجود شيء يدين ابنهم.

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رابطة أولتراس كوسينزا علقت لافتات على جوانب الملعب خلال مواجهة فروسينوني تطالب بالكشف عن الحقيقة فيما يخص مقتل الجمل والأسباب خلف ذلك.

كان بعض المصريين والعرب في ميلانو، مكان الحادثة، قد تظاهروا مطالبين بالكشف عن حقيقة ما حدث، ومازال التحقيقات جارية بشان الحادثة.