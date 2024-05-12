"لنرد الجميل للهلال" .. فهد الهريفي يبرر موقفه بعد هجوم جمهور النصر عليه بسبب "الممر الشرفي"

نجم العالمي الأسبق يرد بعد الهجوم الجماهيري..

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استيقظ فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، على هجوم جم من قبل جماهير ناديه بعدما أبدى رأيه في جدل الممر الشرفي الخاص بالغريم والجار نادي الهلال.

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الزعيم حسم أمس السبت، لقب دوري روشن رسميًا لصالحه بعد الفوز أمام الحزم برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ31، إذ رفع رصيده للنقطة 89 متفوقًا بفارق 12 نقطة على النصر؛ صاحب الوصافة، مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.

وبحكم أن مواجهة النصر هي أول مباراة للزعيم بعد لقاء الحسم، حيث يوم الـ17 من مايو الجاري ضمن الجولة الـ32، طالب الكثيرون العالمي بإقامة ممر شرفي لنجوم الأزرق، وهي وجهة النظر التي أيدها الهريفي وتمنى من ناديه أن ينفذها.

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هذا الطرح عرض الهريفي لهجوم كبير من جماهير العالمي، وهو ما دفعه للخروج لتبرير موقفه..

نجم العالمي الأسبق أوضح أن الهلال قد قام بذلك من قبل بالفعل من أجل النصر، مطالبًا برد الجميل له، فكتب: "لماذا لا نكون في المدينة الفاضلة؟ ما جعلني اكتب التغريدة هو أن الهلال عملها سابقًا لنا ولا أشوف أن هناك مانع في ردها، الرياضة تسامح وأخلاق وفن و(تسويق) وبعد عن التعصب المقيت والكيانات قدوة، نحن في عصر التغيير والتعيين والتملك!!!".

يذكر أن لقب موسم 2023-2024 هو البطولة الـ19 في تاريخ الهلال بالدوري السعودي، والـ68 في مختلف البطولات المحلية والقارية.

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