ندم على قرار الانتقال إلى برشلونة؟ روبرت ليفاندوفسكي يغازل بايرن ميونخ!

تصريح مثير للجدل من روبرت ليفاندوفسكي خلال حفل جوائز لوريوس للتفوق الرياضي..

يبدو أن المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، يفتقد أيامه في نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي رحل عنه في صيف 2022 للانضمام إلى "سبوتيفاي كامب نو".

ليفاندوفسكي أجرى مقابلة مع موقع "ran" الألماني على هامش حفل جوائز لوريوس للتفوق الرياضي، تحدث خلالها عن موسمه الأول في برشلونة، والوضع في بايرن ميونخ الذي يقاتل من أجل لقب الدوري الألماني.

وقال ليفاندوفسكي عن عامه الأول في برشلونة: "أبلي بلاءً حسنًا، أنا سعيد جدًا لدينا فرصة جيدة للفوز بالدوري الإسباني وهذا اللقب سيكون مهمًا جدًا للنادي، إنها عملية مستمر ولكننا على الطريق الصحيح، آمل أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو تحقيق المزيد من البطولات في الموسم المقبل".

وعن صراع الدوري الألماني قال البولندي: "إذا ارتكب أحد الفريقين خطأً الآن سيكون الآخر بطلًا للدوري، لكنني أعتقد أن بايرن ميونخ يسير على الطريق الصحيح".

وأضاف: "لقد سمعت الكثير من الناس في أوروبا يقولون إنه سيكون من الأفضل للدوري أن يفوز بوروسيا دورتموند بالبطولة، لكني دائمًا مع بايرن ميونخ، إنه الفريق الأفضل، وستكون آخر ثلاث مباريات بالتأكيد مثيرة للغاية".

وبسؤاله عما إذا كان سعيدًا لافتقاد بايرن ميونخ لجهوده، قال ليفاندوفسكي: "لا، أنا لست من النوع الغيور، كل ما عشته وحققته في بايرن ميونخ يبقى في ذاكرتي، وسأنظر دائمًا بامتنان إلى الوراء في الفترة التي قضيتها في بايرن ميونخ بشكل خاص".

واختتم ليفاندوفسكي تصريحاته قائلًا: "عشت 12 عامًا في ألمانيا، منها ثماني سنوات في بايرن ميونخ، خلال هذا الوقت عشت الكثير وفزت بالكثير، لهذا السبب لن أنسى ذلك".

يذكر أن بايرن ميونخ يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن بوروسيا دورتموند قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.