بعدما ندم على رفضه لدوري روشن .. رسالة رسمية من السعودية إلى نجم لاتسيو

شيرو إيموبيلي يتلقى أول رد سعودي بعدما ألمح لندمه على رفض العرض الصيفي الذي قدم له

SHAHID

لا يترك مسؤولو الكرة السعودية أي فرصة للصدف في تحركاتهم نحو استقطاب نجوم العالم لدوري روشن، لذلك خرجوا برد على شيرو إيموبيلي؛ نجم لاتسيو الإيطالي بعدما كشف عن ندمه على رفض محاولات ضمه في الصيف الماضي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صاحب الـ33 عامًا ظهر في حوار مع "إل ماساجيرو"، قبل أيام، ملمحًا لندمه على عدم الرحيل عن النادي الإيطالي مع تدهور أوضاعه داخل الفريق، لذلك كانت رسالة كارلو نهرا؛ المدير التنفيذي لدوري روشن له..

الصحف الإيطالية نقلت تصريحًا رسميًا على لسان نهرا، إذ قال: "ندم إيموبيلي على رفضه العرض؟ لم يفت الأوان بعد، الجودة لن تختفي من معاييرنا أبدًا، ما يهمنا الآن هو تقديم أفضل جودة لكرة القدم السعودية، لتوفير متعة أكبر للجمهور والشعب السعودية وبقية الجماهير في العالم".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

يشار إلى أن عقد مهاجم لاتسيو يمتد لموسمين ونصف، إذ ينتهي بنهاية موسم 2025-2026، بعدما كان قد انضم له في صيف 2016 قادمًا من أشبيلية.

وشارك إيموبيلي الموسم الجاري في تسع مباريات في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها هدفين.

SHAHID