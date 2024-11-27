بعد غيابه للإصابة .. تحديد موقف تاليسكا من مواجهة النصر وضمك في دوري روشن السعودي

اللاعب البرازيلي غاب عن المباراتين الأخيرتين

يستعد النصر لمواجهة ضمك مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، وقد حُسم موقف نجمه أندرسون تاليسكا من اللقاء.

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الجناح البرازيلي كان قد تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة الرياض في الجولة الـ10 من دوري روشن يوم الـ8 من نوفمبر الماضي أبعدته عن مواجهتي القادسية، في الدوري، والغرافة، في دوري أبطال آسيا، التاليتين.

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صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أشارت إلى أن تاليسكا تعافى تمامًا من الإصابة وكان جاهزًا لخوض اللقاء الآسيوي لكن الجهاز الفني بقيادة ستيفانو بيولي قرر عدم التعجل في الدفع به لعدم جاهزيته البدنية، وكذلك إخضاعه لفحوصات طبية جديدة يوم أمس الثلاثاء للتأكد من جاهزيته التامة للعودة إلى الملاعب.

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الإعلامي أحمد الجدي أوضح أن تاليسكا خضع لفحوصات طبية جديدة بالفعل يوم الثلاثاء وقد أظهرت تعافيه التام وجاهزيته الكاملة لمواجهة ضمك يوم الجمعة القادم.

يُشار إلى أن النصر خسر المباراة الأخيرة في دوري روشن أمام القادسية بهدف نظيف ليبتعد عن الاتحاد في صدارة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط.