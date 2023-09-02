نداء من هاري كين إلى توخيل .. أعطني حريتي أطلق يديَّ!

هاري كين تائه مع توماس توخيل...

نجح بايرن ميونخ، في تحقيق فوز هام ومثير على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني، بهدفين مقابل هدف.

ونجح الفريق البافاري، في قلب تأخره إلى فوز في الوقت القاتل من المباراة، ليحقق الانتصار الثالث على التوالي، ويواصل منافسة باير ليفركوزن على صدارة ترتيب الدوري الألماني.

وبالرغم من فوز بايرن ميونخ، إلا أن المشاكل الهجومية مازال يعاني منها الفريق، حتى مع وجود هاري كين، الذي لم يظهر بالشكل المطلوب منه في مباراة الليلة.

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ماذا قدم هاري كين أمام بوروسيا مونشنجلادباخ؟

من كين إلى توخيل: أعطني حريتي!

أتم بايرن ميونخ، في الميركاتو الصيفي الماضي، واحدة من أقوى صفقات الميركاتو، بالتعاقد مع هاري كين، ماكينة تسجيل الأهداف الإنجليزية، ولكن حتى الآن لم يجد نفسه في الأراضي الألمانية.

النجم الإنجليزي، اشتهر بقدرته الكبيرة على استغلال أنصاف الفرص، وإنهاء الهجمات، وهذا ما كان يبحث عن الفريق البافاري، يبحث عمن يترجم الفرص إلى أهداف، ويحول جهود لاعبي الوسط والأجنحة إلى أهداف، تعيد إلى بايرن شراسته الهجومية من جديد، ولكن توخيل حتى الآن لا يعلم أن الحل بيديه.

في مباراة الليلة ابتعد هاري كين عن مناطق الخطورة، بشكل كبير وتمركز أكثر في وسط الملعب، مما أفقده خطورته، وظهر كشخص تائه في الملعب يبحث عن منطقته المفضلة وهي منطقة الجزاء، وينظر إلى توخيل كي يعيده إليها من جديد.

كين في مباراة الليلة وطيلة الـ 90 دقيقة لم يسدد تسديدة واحدة على مرمى مونشنجلادباخ، وهذا ما لم يعتد عليه الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، فهو يريد الحصول على فرصة أكبر للتكشير عن أنيابه.