نداء أيرلندا: كلمات وأغنية ومغزى النشيد الوطني لفريق الرجبي الأيرلندي

لطالما كان فريق الرجبي الأيرلندي أحد أكثر الفرق تنافسية في عالم الرجبي على مر السنين، حيث لعب فيه لاعبون كبار مثل براين أودريسكول وبول أوكونيل ورونان أوغارا، وجميعهم ارتدوا القميص الأخضر الشهير.

قبل المباريات، يرفع النشيد الوطني "نداء أيرلندا" من معنويات اللاعبين والمشجعين، ويجعلهم مستعدين للمعركة.

هنا، يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته، بما في ذلك كلمات الأغنية كاملة، ومقاطع فيديو، ومن كتبها، ومعنى الأغنية.

ما هي كلمات أغنية Ireland's Call؟

يتم غناء نسخة مختصرة من Ireland's Call قبل مباريات الرجبي الأيرلندية، حيث يتبع المقطع الأول مقطعان من الكورس. يمكنك الاطلاع على كلمات تلك النسخة أدناه.

يأتي اليوم وتأتي الساعة

تأتي القوة والمجد،

لقد جئنا لنستجيب لنداء بلدنا

من المقاطعات الأربع الفخورة لأيرلندا

أيرلندا، أيرلندا!

نقف معًا شامخين،

كتفًا بكتف،

سنستجيب لنداء أيرلندا!

أيرلندا، أيرلندا!

معاً نقف شامخين،

كتفاً بكتف،

سنستجيب لنداء أيرلندا!

سنستجيب لنداء أيرلندا!

كلمات أغنية نداء أيرلندا كاملة

يأتي اليوم وتأتي الساعة،

تأتي القوة والمجد،

لقد جئنا لنستجيب لنداء بلدنا،

من المقاطعات الأربع الفخورة لأيرلندا

الكورس

أيرلندا، أيرلندا!

نقف معاً شامخين

كتفاً بكتف

سنستجيب لنداء أيرلندا!

من وديان أنتريم العظيمة

من تلال غالواي الوعرة

من أسوار ليمريك وخليج دبلن

من المقاطعات الأربع الفخورة في أيرلندا

(الكورس)

قلوب من حديد ورؤوس لا تنحني

تقسم ألا تنكسر أبدًا

سنقاتل حتى لا نستطيع القتال أكثر

من أجل المقاطعات الأربع الفخورة في أيرلندا.

كلمات أغنية Ireland's Call كاملة (نسخة Celtic Thunder)

أيرلندا، أيرلندا

جنبًا إلى جنب، نقف كالأخوة

واحد من أجل الجميع والجميع معًا،

سنبقى متحدين خلال الأيام المظلمة،

وسنكون لا نقهر إلى الأبد.

(الكورس)

أيرلندا، أيرلندا،

نقف معاً شامخين،

كتفًا بكتف،

سنستجيب لنداء أيرلندا!

يأتي اليوم وتأتي الساعة،

سيعيش البعض في الأغاني والقصص،

لقد ولدنا لنتبع نجمنا الهادي،

ولنواجه مصيرنا بمجد.

(الكورس)

قلوب من حديد ورؤوس لا تنحني،

ونقسم ألا ننكسر أبدًا،

سنقاتل حتى لا نستطيع القتال

حتى يُنطق بقداسنا الأخير.

(الكورس x 2)

ما معنى أغنية "نداء أيرلندا"؟

تحاول كلمات أغنية "نداء أيرلندا" أن تلخص وحدة الشعب الأيرلندي في أوقات الشدة والمحن.

بينما تركز النسخة المختصرة التي يستخدمها فريق الرجبي على تماسك الفريق القادم من "المقاطعات الأربع الفخورة لأيرلندا" للاستجابة لنداء البلد على أرض الملعب، فإن النسخة الأطول، كما يغنيها فنانو Celtic Thunder، تتضمن مزيدًا من التفاصيل.

يتم تصوير شخصية الشعب الأيرلندي على أنها مرنة ومتحدية، مع كلمات مثل "سنكون لا نقهر إلى الأبد" و"سنقاتل حتى لا نستطيع القتال أكثر" التي تؤكد رفض الاستسلام لـ"الأوقات المظلمة".

من كتب أغنية Ireland's Call؟

كلف الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم (IRFU)فيل كولتر بكتابة نشيد رياضي لأيرلندا قبل كأس العالم للرجبي 1995، وكانت أغنية Ireland's Call هي نتيجة تلك المهمة.

كولتر، وهو موسيقي وملحن ومنتج من ديري، كُلف بكتابة أغنية تجمع بين جميع التقاليد في أيرلندا، من أجل عكس الطبيعة الأيرلندية للفريق، الذي يضم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

اتصل الاتحاد الأيرلندي للرجبي (IRFU) بكولتر لأول مرة في عام 1987، مدفوعًا بفكرة أن هناك حاجة إلى أغنية تؤكد على وحدة الشعب في ظل الانقسام السياسي في أيرلندا بسبب الصراعات.

قال كولتر لـ RTE في عام 2023: "تحصل على رضا مختلف من الأغاني التي تكتبها. من الجيد أن تحصل على المركز الأول في قوائم الأغاني أو تبيع مليون أسطوانة أو تسجل أغنية مع إلفيس بريسلي أو تفوز في مسابقة يوروفيجن.

لكن سماع لانسداون رود بأكملها تغني أغنيتي، لا يمكن قياسه من حيث عدد الأسطوانات المباعة أو المراكز في قوائم الأغاني".

هل لدى الرجبي الأيرلندي نشيدان؟

فريق الرجبي الأيرلندي غير عادي إلى حد ما في عالم الرجبي من حيث أنه يعزف أحيانًا نشيدين وطنيين قبل المباريات.

في دبلن، موطن الفريق، يتم عزف نشيدين وطنيين - Amhran na bhFiann، وهو النشيد الوطني الرسمي لأيرلندا، يليه Ireland's Call.

لا يتم عزف النشيدين إلا خلال المباريات التي تقام في دبلن، بينما يتم استخدام Ireland's Call وحده في المباريات الخارجية والبطولات خارج أيرلندا.

هل يستخدم منتخب جمهورية أيرلندا لكرة القدم النشيد Ireland's Call؟

لا يستخدم منتخب جمهورية أيرلندا لكرة القدم النشيد Ireland's Call. النشيد الوطني الذي يتم عزفه قبل مباريات كرة القدم الأيرلندية هو Amhran na bhFiann.

لا يستخدم فريق أيرلندا الشمالية "نداء أيرلندا" أيضًا. في الواقع، لا يمتلك الفريق نشيدًا رياضيًا محددًا، على عكس اسكتلندا وويلز، ويستخدم " حفظ الله الملك" كنشيد له.

