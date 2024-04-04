"نحو كرة قدم أكثر شفافية".. مرشح قوي لخلافة روبياليس في رئاسة الاتحاد الإسباني

لا يتمنى أحد أن يكون أداؤه مثل روبياليس

أكد الصحفي الإسباني كارلوس هيريرا تقدمه لانتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، التي ستجرى يوم السادس من مايو المقبل.

وقال هيريرا في تصريحات لإذاعة "كوبي": "أتطلع إلى تقديم برنامج يستند إلى التطهير والتجديد وأعبر عن نفسي فيه من خلال النجاحات وليس فقط من خلال رضا المشجعين".

وأردف: "أعتزم إنشاء لجنة للشفافية المالية وجعل الأمور أكثر انسجامًا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

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وأضاف: "كرة القدم لابد أن تتم إدارتها بشكل جيد، إنها لعبة هدفها إرضاء البشر العاديين وإكسابهم المتعة، هدفي هو إنشاء برنامج للعبة جيدة، شفافة، لائقة، متواضعة، مثل الأشخاص الذين يريدونها".

الكل ينتظر خليفة لويس روبياليس في رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم والذي تمت الإطاحة به بعد فضيحة "قبلة هيرموسو" ويتمنى الجميع في إسبانيا ألا يدير الرئيس الجديد كرة القدم من نفس منطلق روبياليس.