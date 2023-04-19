نحو العالمية .. "الدوري السعودي يطبق جميع تقنيات العالم"

دوري روشن يواصل سعيه نحو العالمية

shahid

يحاول القائمين على دوري روشن السعودي للمحترفين، للمزيد من التطوير في المسابقة، لكي يُضاهي جميع الدوريات العالمية خلال السنوات المقبلة.

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أحد أهم ملفات تطوير الدوري، هو ملف التحكيم، واستخدام أحدث التقنيات من أجل خلق جو من العدالة بين جميع الأندية سواسية.

ووفقًا لبرنامج "ملعب SBC"، فإن مصدرًا مسؤولًا داخل دائرة التحكيم، أكد على أن كل التقنيات الموجودة في العالم، تطبق في دوري روشن للمحترفين".

وأضاف المصدر: "هناك تقنيات تجريبية في الدوريات العالمية، ستطبق الموسم القادم في الدوري السعودي، ضمنها تقنية كشف التسلل الجديدة".

وكانت آخر تقنية تم استخدامها في بطولة دوري روشن للمحترفين، هي تقنية احتساب الوقت بدلًا من الضائع، والتي تم استخدامها في بطولة كأس العالم قطر 2022.

Shahid