"من نحن لنعطيكم النصيحة".. المغرب تظهر بموقف طريف في مؤتمر إنجلترا والدنمارك!

إجابة عفوية من جاريث ساوثجيت

لقطة طريفة وعفوية في المؤتمر الصحفي للمدرب جاريث ساوثجيت قبل مباراة إنجلترا والدنمارك في يورو 2024، كان بطلها نظيره المغربي وليد الركراكي!

ساوثجيت سُئل خلال المؤتمر عن إمكانية توجيه أي نصيحة إلى الركراكي ومنتخب المغرب، ليأتي الرد صادمًا للصحفي المغربي الذي قام بتوجيه هذا السؤال.

وقال ساوثجيت ردًا على هذا السؤال:"لقد تأهلتم إلى الدور نصف النهائي ولم نتمكن نحن من القيام بهذا الأمر، لذلك كيف يمكنني أن أوجه النصيحة لكم".

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ويقصد ساوثجيت بهذه الإجابة صعود منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 واحتلاله للمركز الرابع بالبطولة، في الوقت الذي خرجت فيه إنجلترا أمام فرنسا في دور الثمانية.

وتطمح إنجلترا في الخروج بانتصار جديد على حساب الدنمارك في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، الخميس، وذلك لمواصلة الانتصارات بالبطولة وضمان التأهل إلى دور الـ16، بعد التغلب على صربيا بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات.