"نحن من نركض وليس المدربون!".. رافينيا يثير الجدل بتصريحات قوية

ماذا يقصد النجم البرازيلي المتألق بهذه التصريحات؟

أسبوع رائع مر به البرازيلي رافينيا رفقة برشلونة، بدأ بالفوز على إشبيلية بخماسية ثم تسجيل هاتريك في شباك بايرن ميونخ، وهدف لا ينسى في شباك ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتمت استضافة النجم البرازيلي رافينيا في بودكاست "LO SIMPLE NO VALE" الذي يقدمه ألبرتو هيرنانديز، وتحدث بمنتهى الفخر عن الأسبوع الرائع الذي مر به مع برشلونة.

وعن سر تطوره رفقة برشلونة إضافة إلى تطور باقي اللاعبين قال رافينيا: "الشيء الرئيسي هو عقلية اللاعبين. تشافي حدد التشكيلة وأجرى تغييرات، لكن العقلية هي المفتاح".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف بوضوح": نحن من نركض، وليس المدربو،، صحيح أن طريقة العمل مهمة وكل شخص له نظامه، إلا أن أفضل مدرب في العالم يمكن أن يأتي وإذا لم يكن اللاعبون مستعدين، فلن يفوز بأي شيء".

وأكد رافينيا أن لاعبي برشلونة كانوا يعلمون أن عليهم تقديم "200٪ هذا العام" في إشارة إلى عدم تدعيم الفريق بصفقات عديدة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي".

وأشار رافينيا إلى أنه مر بـ"أسبوع رائع" متابعًا: "أتطلع دومًا للعب مباريات رائعة، لكن المباريات الأكثر أهمية لم تأت بعد، سيعرف الناس ما هي تلك المباريات".

وبدا رافينيا فخورًا للغاية حين قال إنه "سيري لقطات هذا الأسبوع لابنه" وأن ذكريات هذا الأسبوع "سوف تظل معه إلى الأبد".



