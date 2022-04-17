"نحن لا نلعب فيفا" .. بايرن يرد على مفاوضات ليفاندوفسكي

أكد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ أن عمليات تجديد عقود النجوم أصبحت أكثر تعقيدًا وتستغرق فترات أطول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كان لصالح "سبورت 1"، وأكد خلالها أن تجديد عقد ليفاندوفسكي ليس بتلك البساطة التي يتخيلها البعض.

وقال كان: "الوضع الحالي يقول أن ليفاندوفسكي لديه عقده المستمر معنا حتى الموسم المقبل، نحن على تواصل معه ونريده أن يستمر في بايرن ميونخ لأطول فترة ممكنة".

وأضاف: "من الواضح أن البعض يظن أن مفاوضات تجديد العقود تكون مثل ألعاب كرة القدم الإلكترونية، حيث تضغط بضع الأزرار ويقوم اللاعب بتجديد عقده".

وأردف: "ليفاندوفسكي أصبح في مستوى عالمي معنا، ويمكنه اللعب وتسجيل 30 و40 هدفًا كل موسم، بعض الأحيان قد يظن اللاعب أنه حقق كل شيء وتستغرق المفاوضات معه بعض الوقت".

وأكمل: "أنظروا للنجوم الكبار الذين غيروا أنديتهم، ما هو النادي الذي يرتبط برونالدو طوال الوقت؟ ريال مدريد، ما هو نادي ميسي؟ برشلونة، الأمر مماثل لليفاندوفسكي معنا".

جدير بالذكر أن عقد ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويستطيع من بعدها الرحيل بشكل مجاني عن الفريق، وكان اللاعب قد ارتبط ببرشلونة في تقارير صحفية عديدة بالفترة الماضية.