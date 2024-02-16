"نحن في الصورة" .. أرتيتا يحسم موقفه من جلب مبابي إلى آرسنال!

الاهتمام موجود ولكن!

علق ميكيل أرتيتا مدرب فريق آرسنال الإنجليزي، على إمكانية حدوث صفقة مفاجئة بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الصيف القادم.

مبابي أبلغ ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بقراره النهائي بالرحيل عن النادي الفرنسي، لتنتشر التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو ليفربول وربما آرسنال من أجل السير على خطى مواطنه تييري هنري.

أرتيتا سُئل خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المدفعجية القادمة بالدوري الإنجليزي أمام بيرنلي، عن إمكانية ضم مبابي وسط تأكيدات حول اختياره لريال مدريد قبل الجميع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدرب الإسباني قال:"لما لا؟ عندما يكون هناك لاعب من هذا النوع في السوق، يجب علينا أن نكون دائمًا في الصورة، ولكن كما تقول الصحافة، الأمر يسير بطريقة مختلفة الآن".

وأضاف:"لو أردنا أن نكون الأفضل يجب علينا الاستعانة بأفضل المواهب واللاعبين في العالم، ولكني لم أتحدث مع أحد، ربما يتكفل بذلك إيدو وملاك النادي".

وفي سياق منفصل، يلعب آرسنال أمام بيرنلي غدًا، السبت، في جولة جديدة من الدوري الإنجليزي، طمحًا في الإطاحة بليفربول الذي يحتل صدارة المسابقة بفارق نقطتين عن المدفعجية.