"نحن الزعيم أمام الهلال" .. نجم العين يرفع راية التحدي قبل موقعة المملكة أرينا!

نجم العيد يتوعد الهلال في موقعة الإياب

رفع سلطان الشامسي لاعب نادي العين راية التحدي أمام الهلال، قبل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث أكد على أن فريقه كان الزعيم في مواجهة الذهاب.

وحقق العين انتصارًا كبيرًا على الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات مساء الأربعاء.

وقال الشامسي خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط": "انتصارنا على الهلال برباعية غير مفاجئ، فهو فريق كبير ونحن نحترم تاريخه وأرقامه".

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وأضاف نجم العين: "نحن أمام الهلال كنا (الزعيم) في المواجهة التي جمعت بيننا، ونثق في التأهل إلى النهائي وسنكمل مشوارنا في مباراتنا بالرياض".

ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره العين في مباراة الإياب على ملعب المملكة أرينا، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل حسم المتأهل بينهما إلى نهائي البطولة القارية.