نحس كين يصل ميونخ! .. بايرن يخسر السوبر الألماني من لايبزيج بثلاثية

كين يواصل الفشل ويخسر بطولة جديدة في مسيرته...

خسر بايرن ميونخ، لقب السوبر الألماني، بعد هزيمته من لايبزيج، بثلاثة أهداف دون رد، في افتتاح مباريات الفريقين بالموسم الجديد للكرة الألمانية موسم 2023-24.

وشهدت المباراة مشاركة هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، والذي انضم إلى الفريق البافاري قادمًا من توتنهام صباح اليوم السبت، ولتستمر مسيرة النجم الإنجليزي دون تحقيق أي لقب حتى الآن.

وافتتح داني أولمو، أول أهداف المباراة لصالح لايبزيج، مبكرًا في الدقيقة الثالثة، بعد ركلة حرة مباشرة، من الجانب الأيسر تم لعبها بشكل عرضي تسببت في ارتباك للدفاع البافاري، وارتدت إلى أولمو الذي وضع الكرة في الشباك بتسديدة أرضية.

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وحاول لاعبو بايرن ميونخ تسجيل هدف التعادل، واستمر الضغط وتهديد مرمى لايبزيج، وكانت أخطر فرص بايرن في الدقيقة 28، بعد عرضية أخطأ المدافع سيماكان في التعامل معها وكادت الكرة أن تسكن الشباك بالنيران الصديقة، قبل أن ترتطم بالقائم وتتحول إلى ركنية.

وقبل نهاية الوقت الرسمي للشوط الأول بدقيقة، استلم أولمو كرة داخل منطقة جزاء بايرن ميونخ، وبمجهود فردي راوغ ثنائي دفاع الفريق البافاري، وسدد الكرة في الشباك.

بداية الشوط الثاني، لم تختلف كثيرًا عن الأول، إذ سيطر لاعبو بايرن ميونخ على مجريات اللعب ولكن دون خطورة حقيقية، وفي الدقيقة 63 شهدت مشاركة الوافد الجديد هاري كين، لأول مرة بقميص الفريق البافاري عندما شارك في اللقاء كبديل.

وازداد موقف بايرن ميونخ صعوبة في الدقيقة 68، إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح لايبزيج بعد لمس الكرة يد اللاعب نصير مزراوي، وتقدم داني أولمو لتنفيذ ركلة الجزاء، ووضعها في الشباك ليكمل هاتريك الليلة.

وفي الدقائق الأخيرة استمرت محاولات لاعبي بايرن ميونخ، لتسجيل هدف حفظ ماء الوجهة، ولكن دون تهديد حقيقي على مرمى لايبزيج، لتنتهي المباراة بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.